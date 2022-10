Iran: une nouvelle journée de manifestations s'annonce tendue

Alors que le mouvement de protestation déclenché après la mort de Mahsa Amini, lors de sa détention par la police des mœurs, entre dans sa septième semaine, des manifestations nocturnes se sont déroulées dans la nuit de jeudi à vendredi dans plusieurs quartiers de Téhéran. La journée de ce vendredi s’annonce tendue.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Les protestations se maintiennent dans tout le pays. Des jeunes ont manifesté dans la cité d’Ekbatan, située dans le sud de Téhéran, et le quartier de Chitgar à l’ouest de la capitale. Plus tôt dans la journée jeudi, des milliers de personnes ont manifesté dans la ville de Mahabad au Kurdistan iranien après les obsèques d’un jeune, mort la veille. La préfecture et plusieurs bâtiments officiels ont été incendiés et la télévision d’État a annoncé que trois personnes ont été tuées. Sur les vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on entend clairement des tirs d’armes.

La journée de vendredi s’annonce tendue, notamment dans la ville de Zahedan, située dans le sud-est de l’Iran. Le 30 septembre dernier, des manifestants avaient attaqué trois commissariats et des bâtiments publics. La police était intervenue, faisant de nombreux morts. D’ailleurs, mercredi, pour tenter de calmer les esprits, le chef de la police de la ville et le chef d'un commissariat local ont été démis de leur fonction.

« Une brutalité et une répression d'État »

De son côté, le pouvoir a annoncé des manifestations à Téhéran et en province après la prière du vendredi pour condamner l'attentat revendiqué par le groupe État islamique ou Daech contre un important sanctuaire chiite à Shiraz qui a fait 15 morts mercredi et les « troubles » de ces dernières semaines. Le président iranien Ebrahim Raïssi a semblé établir un lien entre ces manifestations que le régime qualifie d'« émeutes » et l'attentat, voyant la main des ennemis de l'Iran, c’est-à-dire l’Arabie saoudite, Israël ou encore les États-Unis, afin de déstabiliser le pouvoir.

Les manifestations, qui sont entrées dans leur sixième semaine, font suite à la mort de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, trois jours après son arrestation par la police des mœurs. Et selon le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'Homme en Iran Javaid Rehman, l'enquête sur la mort de la jeune femme n'a été ni impartiale ni indépendante et il dénonce une « brutalité et une répression d'État ».

Plusieurs rapports ont été établis par des officiels et des responsables des services de médecine médico-légale selon lesquels aucune faute ni aucune erreur n'a été commise par l'Etat... Ces déclarations ont toutes été rejetées par la famille de Mahsa Amini à laquelle on a refusé l'établissement d'une commission d'enquête composée de médecins indépendants. Sa famille aurait aussi été exposée à des menaces et de pressions de la part des autorités. Dès lors, il est clair que l'enquête sur les causes de la mort de Mahsa Amini reste bien en deçà du seuil minimum requis d'impartialité et d'indépendance. L'enquête sur la mort de Mahsa Amini n'a été ni impartiale ni indépendante Nicolas Falez

(Et avec AFP)

