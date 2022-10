Sahara occidental: le Maroc salue le nouveau mandat de la mission de l'ONU

Rabat a salué vendredi la décision du Conseil de sécurité de l'ONU de renouveler le mandat de la Minurso dans le territoire disputé du Sahara occidental au sud du Maroc Pour le royaume chérifien, qui considère cette région comme partie intégrante de son territoire, ce renouvellement est une preuve du soutien de la communauté internationale au plan d’autonomie voulu par le Maroc.

avec notre correspondant à Rabat, Victor Mauriat

C’est une confirmation, se félicite le ministère marocain des Affaires étrangères dans un communiqué. Défendant depuis plusieurs années un processus politique de résolution du conflit, les autorités marocaines se réjouissent de la résolution adoptée jeudi qui demande à toutes les parties de reprendre les négociations.

Pour la diplomatie chérifienne, l’issue politique ne peut se faire que dans les conditions proposées par le Maroc, c'est-à-dire par l’initiative marocaine d’autonomie dans laquelle le royaume conserverait son intégrité et où les Sahraouis pourraient habiter une région autonome avec ses propres institutions au sein-même du Maroc.

Parmi les soutiens de ce plan, on compte les États Unis, membre permanent du Conseil de sécurité et rédacteur de la résolution, mais aussi le Gabon et les Émirats Arabes Unis, membres non permanents de l’institution, et tout cela confirme, explique le communiqué, le soutien grandissant de pays importants à l’initiative marocaine.

Par ailleurs, le texte souligne que depuis la reprise des hostilités sur le terrain en novembre 2020, la Minurso connait des difficultés d’approvisionnement. Le Maroc affirme que ce blocage est dû à la seule action du Front Polisario, en opposition avec « la coopération constante du royaume ».

