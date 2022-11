Iran: les appels pour la libération d'un journaliste de la chaîne Arte se multiplient

L'association Reporters sans frontières, le Syndicat national des journalistes (SNJ), la chaîne franco-allemande Arte et l'École supérieure de journalisme (ESJ) de Lille, dans le nord de la France, ont appelé ce mardi à libérer le journaliste iranien Vahid Shamsoddinnezhad, un mois après son arrestation au Kurdistan iranien.

Depuis l'arrestation de Vahid Shamsoddinnezhad en Iran, il y a plus d'un mois, son épouse Reyhaneh n'a eu que très peu de nouvelles. Elle vit en France et les rares informations qu'elle a, proviennent de sa famille en Iran. Le journaliste a pu téléphoner, depuis son lieu de détention. « Il a appelé ma mère, ses frères et son père, témoigne son épouse au micro de RFI. Chaque fois, il appelle des gens différents. C'est un appel qui dure une minute, il demande de nos nouvelles et c'est tout, car il ne peut pas parler de sa situation ».

Mon cher Vahid

Ali et moi attendons impatiemment de t'entendre et de te voir.@VShamsodin https://t.co/gziyuHbeq2 pic.twitter.com/C73tz8mDSb — Reyhan (@reihansoleimani) October 29, 2022

Selon les dernières nouvelles, Vahid Shamsoddinnezhad serait détenu à Téhéran, dans la prison d'Evin, où sont emprisonnés de nombreux manifestants et journalistes. Reyhaneh espère la libération rapide de son mari. En attendant, elle doit s'occuper de leur fils Ali, âge de 17 mois. « Je dois vivre normalement à cause d'Ali, grâce à Ali... Il est petit et je ne pense pas qu'il comprenne très bien ce qui se passe, mais je dois être là pour lui. Je demande à n'importe qui peut débloquer la situation de nous aider ». Reynaheh a décidé au bout d'un mois de médiatiser l'affaire pour tenter de faire bouger les choses. Elle a reçu de nombreux messages de soutien.

Mobilisation de la profession

Le Syndicat national des journalistes (SNJ) a demandé « l'intervention immédiate du gouvernement » français pour exiger la libération du journaliste iranien, tout juste diplômé en septembre de l'école de journalisme de Lille. « Arrêté à Saqqez (ouest), au Kurdistan iranien, le 28 septembre dernier », « Vahid Shamsoddinnezhad ne faisait qu'exercer son métier », déplore le syndicat.

De son côté, Arte a demandé sa libération, et précisé que le journaliste, vivant « en France, en situation régulière avec sa femme depuis 2020 », était « mandaté par la société Keyi Productions » et la rédaction de la chaîne franco-allemande « pour couvrir les événements qui secouent l'Iran ». « Vahid Shamsoddinnezhad a déposé, le 24 septembre 2022, la lettre d'accréditation d'Arte ainsi que les coordonnées de sa carte de presse française, auprès des autorités à Téhéran », a ajouté la chaîne. « Dans les jours qui ont suivi, il a pu réaliser deux interviews téléphoniques et un sujet vidéo pour la rédaction d'Arte Journal. Il est aujourd'hui détenu à Téhéran et fait l'objet d'une enquête ».

Reporters Sans Frontières a indiqué pour sa part être « pleinement mobilisé pour obtenir sa libération et celle des 43 autres » journalistes emprisonnés en Iran.

Le mouvement de contestation se poursuit

Le mouvement de contestation qui secoue l'Iran depuis plus d'un mois et demi s'est poursuivi sans relâche ce mardi, en dépit d'une répression qui s'accentue et le début des procès de personnes arrêtées, certaines passibles de la peine de mort.

Les manifestations, sans précédent par leur ampleur et leur nature depuis la Révolution islamique de 1979, et qualifiées d'émeutes par les autorités iraniennes, ont été déclenchées par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini. Cette Kurde iranienne de 22 ans avait été arrêtée trois jours plus tôt par la police des mœurs, qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique, imposant notamment le port du voile en public.

Les autorités ont averti la semaine dernière les contestataires qu'il était temps de quitter la rue, mais les manifestations se poursuivent sans répit, avec des rassemblements dans des zones résidentielles, des universités et sur de grandes avenues.

