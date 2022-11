Le pape François attendu à Bahreïn pour une visite de quatre jours

Le pape François se rendra à Bahreïn du 3 au 6 novembre. Ici devant la cathédrale Notre-Dame d'Arabie. AP - Hussein Malla

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le souverain pontife participera notamment à un forum interconfessionnel mondial organisé sous le patronage du roi bahreïnien Hamad Ben Issa Al Khalifa et en présence du grand imam d'al-Azhar et d’autres dignitaires religieux. Cet événement a pour but de promouvoir la « coexistence humaine ».