Iran: la répression du mouvement social est particulièrement violente au Sistan-Balouchistan

La protestation est toujours très visible dans les rues iraniennes comme à Mashhad, dans le nord-est, à Rasht dans le nord-ouest ou encore à Saghez, la ville natale de Mahsa Amini dont le décès en septembre a déclenché ce mouvement de contestation. Dans la région reculée et pauvre du Sistan-Balouchistan, la population manifeste et la répression y est féroce, nous explique Stéphane Dudoignon, chercheur au CNRS.

La tension est forte au Sistan-Baloutchistan, province du sud-est du pays, où quatre fonctionnaires de police ont été tués samedi dans ce qui est qualifié d'« incident » par un média officiel. La semaine passée, les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur des protestataires, et fin septembre une centaine de personnes ont été tuées. De hauts responsables de la police ont été depuis limogés.

Dans cette région pauvre et où vit une minorité ethnique, comme au Kurdistan, la répression du régime est particulièrement violente, note Stéphane Dudoignon, chercheur au CNRS et spécialiste de l'Iran interrogé par Guilhem Delteil, du service international.

« On a une administration qui est très très largement perçue dans ces deux régions comme une administration de type colonial, donc un héritage, certainement, de pratiques héritées de la période impériale, mais aussi, très probablement, une volonté des autorités iraniennes actuelles de pourrir la situation de manière à lui permettre de militariser la répression dans ces deux régions.

On l’a vu donc, à l’est, avec un nombre de tués particulièrement important lors du vendredi noir au Baloutchistan, on l’a vu à l’ouest contre les Kurdes, avec des bombardements par drones d’installations d’organisations kurdes iraniennes dans la région autonome kurde d’Irak, le 28 septembre en particulier, avec plusieurs dizaines de morts dans les deux cas.

Donc on a une combinaison d’héritages de pratiques, de pratiques policières, de pratiques militaires que la République Islamique a reçu en legs de la période monarchique, combinée avec la volonté actuelle du pouvoir de créer des abcès de fixation à ses frontières, qui lui permettent en fait une militarisation de la répression sur ses frontières puis, dans un second temps, dans l’ensemble du pays. »

Extrait d'une vidéo publiée le 21 octobre 2022 montrant des manifestants dans une rue de Zahedan, en Iran. AFP - -

Ce n'est pas un mouvement séparatiste

Le mouvement de protestation qui a gagné dans cette région n'est pas un mouvement séparatiste, précise encore Stéphane Dudoignon. Il s'inscrit bien dans le cadre de la contestation qui touche l'ensemble du pays.

« Au Sistan-Baloutchistan, on a des leaders d’opinion, qu’ils soient religieux ou civils, qui sont extrêmement conscients de la tentation qu’éprouve le pouvoir d’insister sur les manifestations du Sistan-Baloutchistan ou du Kurdistan comme l’expression de mouvements "ethniques", choses qu’eux-mêmes dénigrent, en insistant, de manière extrêmement forte, sur la volonté de démocratisation des institutions, communes à l’ensemble des mouvements de protestation de ces dernières semaines et de ces derniers mois ; en insistant également sur les aspects socio-économiques des protestations qui sont aujourd’hui en cours.

On a même vu ces derniers jours, le cheikh al-Islam sunnite de Zahedan suggérer l’urgence d’un référendum sur les institutions et demander, de plus en plus maintenant, un changement politique global à l’échelle du pays dans son entier, mais prenant bien la précaution d’insister sur le fait que le mouvement dont il est aujourd’hui l’un des tribuns les plus en vue à l’est de l’Iran est un mouvement iranien. »

L'ouvrage de Stéphane Dudoignon, Les Gardiens de la révolution islamique d'Iran, publié au CNRS éditions, 2022

Orient Hebdo : Situation instable au Balouchistan, avec Stéphane Dudoignon

