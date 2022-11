Le festival «l’Irak lit», un bol d’air culturel pour Bagdad

Des Irakiennes dans une librairie à Bagdad. (Illustration). AFP - AHMAD AL-RUBAYE

La 9ème édition du festival « L’Irak lit » se tenait ce samedi 05 novembre à Bagdad. Cet événement rassemble toujours plus de monde d’année en année et pour cause : des dizaines de milliers de livres sont exposés et distribués gratuitement aux visiteurs.