Le football fait-il partie de la culture du Qatar?

Pour cette 22e édition de la Coupe du monde de football, le Qatar, pays hôte, a mis non sans difficultés les petits plats dans les grands. Cet événement planétaire a-t-il uniquement un objectif économique pour le petit émirat gazier ou bien le ballon rond est-il une réelle passion dans le pays ?

De notre envoyée spéciale au Qatar,

« Bienvenue la Fifa, bienvenue au Qatar ! On t'aime, ô toi notre pays le Qatar ! » En chœur, de jeunes enfants arborant des drapeaux aux couleurs de tous les pays participant au Mondial chantent en anglais et en arabe, à tue-tête, sur de petites embarcations qui naviguent sur l'une des rivières artificielles du nouveau quartier Qanat, au nord de Doha. Il fait plus de 36 degrés, le taux d’humidité est supérieur à 60% mais rien ne les arrêtent. À part ces jeunes qui tentent de boucler une vidéo pour le jour J, il n'y a d'ailleurs pas un chat dans les rues de la capitale, hormis, comme chaque jour, les travailleurs migrants du BTP.

Dans ces conditions climatiques, on ne peut que se poser la question : comment faire du sport à l’extérieur, et en l’occurrence du foot en plein cœur du désert ? Est-ce que le ballon rond est ancré dans la culture qatarienne au même titre que les courses de dromadaires ou est-ce juste une opportunité ?

Chronologie des Coupes du monde dans le métro de Doha. © Anne Bernas/RFI

Dans les cafés de Doha, en palabrant avec les chauffeurs de taxi ou les portiers des centres commerciaux, tout le monde est unanime : le foot ici, c’est sacré. « On regarde tous les matchs de tous les championnats », s’exclame Richard, originaire du Ghana. « Et le Qatar, c’est certainement la meilleure équipe de la péninsule arabique », renchérit Ahmad, jeune indien de 22 ans devenu très « patriote ». Homme ou femme, jeune ou moins jeune, le ballon rond semble faire l’unanimité.

Effet Coupe du monde ? Il apparaît que non puisque les stades sont pleins en permanence, aux dires des fans, et les rencontres « Al derby » et « Al klasiko » entre les plus grands clubs du pays passionnent les Qatariens. Il existe même une équipe féminine, bien que très peu appréciée des conservateurs qatariens. Dans les cafés et les hôtels de la capitale, les grands championnats de foot étrangers sont diffusés sur des écrans géants. En cette fin octobre, expatriés, Qatariens et touristes sont ainsi fidèles au rendez-vous pour dévorer « le » match phare de la Ligue des champions européenne, FC Barcelone-Bayern Munich.

« Il y a une passion pour le football au Qatar », affirme sans ambages Raphaël Le Magoariec, doctorant au sein de l’équipe Monde arabe et Méditerranée (EMAM) de l’université de Tours et chercheur en politiques sportives des pays du Conseil de coopération du Golfe. Une culture et une passion certes plus récentes que dans d’autres pays, mais qui ont tout de même un passif.

Dessiné par un cabinet d'architectes britanniques, Foster and Partners, le stade Lusail s'inspire «de l'artisanat arabe traditionnel, tout en dorure et en rondeur». © Anne Bernas/RFI

Les migrants, fer de lance du foot qatarien

C’est à la fin des années 1940, au commencement du développement de l’industrie pétrolière, que le football fait son apparition dans le petit émirat, avec l’arrivée de travailleurs étrangers, venus du monde arabe (dont de nombreux Égyptiens) où le foot est déjà très présent. Les interactions entre ces travailleurs amènent le Qatar à s’intéresser alors au ballon rond. Grâce aux retombées du pétrole, le foot va pouvoir s’institutionnaliser, et ce surtout lors de l’indépendance du pays en 1971. « Le sport est une occasion de rassembler autour de la figure de l’émir », note Raphaël Le Magoariec. Et dès les années 1980, l’équipe du Qatar enregistre sur la scène internationale ses premiers « succès », notamment contre la France aux JO de Los Angeles en 1984 (2-2).

« Une rupture intervient dans les années 1990. La population s’enrichit, les malls apparaissent et le sport intéresse moins, poursuit le chercheur. Le père de l’émir décide de passer à la vitesse supérieure pour gagner en puissance. » Certains membres de la famille régnante commencent à injecter une partie de leurs richesses dans des clubs locaux. C’est aussi à la même époque que l’Aspire Academy voit le jour, un gigantesque centre de formation dirigé tour à tour par des grands noms du foot mondial, qui va former des joueurs venus des quatre coins de la planète et qui seront naturalisés en fonction de leurs performances (90% de la population qatarienne étant étrangère). Ce programme de sélection s’étend aussi en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Le football qatarien attire de plus en plus, et c’est le but recherché. L'ancien coach du Paris Saint-Germain Laurent Blanc est ainsi nommé entraîneur de décembre 2020 à février 2022 du club d'Al-Rayyan; en 2019, le Qatar remporte la Coupe d’Asie grâce a son équipe nationale surentraînée.

Le Mondial a envahi le souk Waqif. © Anne Bernas/RFI

Un symbole d’identité

Si le sport, et en particulier le foot, est depuis les années 1990 un outil du soft power de l'émirat, il n’en demeure pas moins un « symbole d’identité très populaire », ajoute Raphaël Le Magoariec. « Il y a aussi une question d’ego autour du football, et notamment lors de l’embargo en 2017 (l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte ont imposé durant trois ans et demi un embargo économique et diplomatique au Qatar, jugé notamment trop proche de l'Iran et accusé de soutenir notamment les Frères musulmans, NDLR). Le foot a alors été utilisé comme un élément de structuration d’un nationalisme, concept qui n’était pas intrinsèque à cette société. »

Car les voisins du petit émirat se plaisent à critiquer le Qatar, affirmant que ses joueurs sont des naturalisés, soudanais, yéménites, égyptiens etc, et ce alors que les Émiriens ont également dans leur équipe nationale de nombreux joueurs naturalisés. « Il y a ce jeu de dénonciation des naturalisations parce que le Qatar agace ses voisins car il est à la pointe dans le domaine du foot. » Et ce bien que l’Arabie saoudite déploie de plus en plus d’efforts pour atteindre son rival qatarien, en créant par exemple sa propre académie sportive sur le modèle de la dohanaise.

Vêtue de sa abaya traditionnelle, captée par les actions du Bayern, Houda ne résiste pas. Elle sort son téléphone et commente ses photos : « Là, c’était lors de l’inauguration du stade Lusail en septembre ! Regardez comme on est tous unis ! On porte tous le maillot national. C’était magique. Ici, le foot, c’est plus qu’une passion, ça fait partie de notre vie. » Et la jeune Qatarienne, pas peu fière, de concéder qu'elle est une privilégiée : elle ira voir trois matchs de la Coupe du monde, son maillot de l’équipe nationale sur le dos, et ce quel que soit son palmarès.

