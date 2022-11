L'actrice iranienne Taraneh Alidoosti pose sans voile

Depuis près de deux mois désormais, le mouvement de protestation contre le régime se poursuit, soutenu par de nombreuses célébrités iraniennes comme l'actrice Taraneh Alidoosti qui a publié une photo d'elle sans voile.

Taraneh Alidoosti est une actrice très connue en Iran. Elle apparaît notamment dans bon nombre de films du réalisateur Asghar Farhadi, et sur Instagram, elle est suivie par près de 8 millions de personnes. Dans sa biographie, la trentenaire se présente comme actrice mais aussi féministe. Et sur la plateforme, elle a manifesté à plusieurs reprises son soutien aux femmes et au mouvement de protestation en cours.

Son dernier geste est une forme de défi direct au régime. Mercredi soir, elle a publié une photo d'elle dévoilée, avec ses cheveux longs lâchés, tombant sur ses épaules et tenant une pancarte entre ses mains portant l'inscription « femme, vie, liberté », le slogan de cette contestation, en kurde, la langue de la communauté de Mahsa Amini.

Dès le 16 septembre, jour de la mort de la jeune femme, elle estimait que Mahsa Amini, décédée trois jours après son arrestation pour un port non-conforme du voile islamique, était décédée « sans avoir fait quoi que ce soit ». Et elle appelait ses abonnés à dire son nom et raconter son histoire.

Le week-end dernier, elle a écrit un message dans lequel elle affirmait « avoir hérité de ce courage des femmes de (son) pays » et affirmait qu'elle ne quitterait pas l'Iran. « Je resterai avec les familles de prisonniers et de personnes assassinées », écrivait-elle, se disant prête « à payer le prix qu'il faut pour défendre (ses) droits ».

Téhéran lance un avertissement à l'Arabie saoudite L'Iran adresse une mise en garde à l'Arabie saoudite. Téhéran accuse son grand rival régional d'être derrière le mouvement de protestation en cours. « La République islamique d'Iran a jusqu'ici adopté une patience stratégique mais elle ne peut garantir qu'elle maintiendra cette patience stratégique si les hostilités contre elle se poursuivent », a déclaré le ministre iranien des Renseignements alors que les manifestations en Iran sont quotidiennes depuis le 16 septembre et la mort de Mahsa Amini après son arrestation pour un port du voile non conforme. « Je voudrais dire à l'Arabie saoudite que notre destin et celui des autres pays de la région sont liés les uns aux autres en raison de notre voisinage », a déclaré le ministre iranien des Renseignements, Esmaïl Khatib, cité par le site Khamenei.IR. « Pour l'Iran, toute instabilité dans les pays de la région est contagieuse, et toute instabilité en Iran peut être contagieuse pour les pays de la région », a-t-il dit. Mercredi, un mouvement de grève a été observé dans plusieurs villes, notamment au Kurdistan, pour marquer la quarantième jour après le « vendredi noir » de Zahedan. Plus de 90 personnes avaient été tuées en une seule journée dans la capitale de la province du Sistan-Balouchistan. (avec AFP)

