Coupe du monde 2022: des vols directs assureront la liaison entre Tel-Aviv et Doha

Un avion de Qatar Airways atterrissant à l'aéroport de Doha (image d'illustration). Reuters/Naseem Zeitoon

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les supporters israéliens sont les bienvenus au Qatar pour assister à la Coupe du monde de football, qui débutera dans dix jours. Un accord, tout juste signé par l’État hébreu, la FIFA et Doha, permettra de voyager directement entre Tel-Aviv et le petit émirat du Golfe. L’accord prévoit également une assistance aux voyageurs israéliens qui feront le déplacement, alors qu’officiellement, Israël et le Qatar n’entretiennent aucune relation diplomatique.