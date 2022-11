L’Égypte assure qu’Alaa Abdel Fattah «est en bonne santé», sa famille n’est pas convaincue

Laila Soueif, la mère d'Alaa Abdel Fattah, tient une photo de son fils lors d'une interview avec l'agence Associated Press chez elle, au Caire, le 10 novembre 2022. © Amr Nabil / AP

La famille de Alaa Abdel Fattah, le plus célèbre détenu égyptien et figure de proue du soulèvement qui avait provoqué la chute du président Moubarak en 2011, s’inquiète pour son sort, le croyant en danger de mort. L’opposant avait entamé une grève de la faim depuis plus de 200 jours et a cessé de boire depuis le début de la COP27 dimanche 6 novembre, poussant Washington à faire part de sa « profonde inquiétude » jeudi.