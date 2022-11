Welcome to Qatar, le pays où parler anglais est une nécessité

Reportage

Si l’arabe est la langue officielle du petit émirat du Golfe, il apparaît que l’anglais y est majoritairement parlé. Pas étonnant au vu de la population de ce micro-État qui est également membre de la Francophonie.

Publicité Lire la suite

De notre envoyée spéciale au Qatar,

« As salam aleikoum ». « Hello, give me your passport please », rétorque une jeune qatarienne vêtue de la traditionnelle abaya noire qui ne laisse apparaître que ses yeux. Welcome in Qatar. Pays où la langue officielle est l’arabe mais où la population ne le parle guère, ou très peu.

Et pour cause, sur les quelque trois millions d’habitants, 2,8 millions sont des étrangers, venus en majorité de pays d’Asie du Sud-Est et de la Corne de l’Afrique. Selon le décompte le plus récent (2014) du World Factbook de la CIA, la population est composée de 40% d'Arabes (dont des Qatariens, Égyptiens, Soudanais et Jordaniens), 18% de Pakistanais, 18% d'Indiens, 10% d'Iraniens, et 14% d'une autre origine. Les nationalités sont si nombreuses qu’au sud de la capitale, au Religious Complex où se réunissent des centaines de milliers de fidèles non-musulmans qui vivent dans le pays, des messes sont dites en anglais, en français, en arabe mais aussi en ourdou, en indonésien, en tagalog etc….

L'anglais comme unique moyen de communication

Dès lors, c’est dans un anglais approximatif que se font les contacts. À l’approche de la Coupe du monde de football, il n’est ainsi pas rare que le chauffeur de taxi, tout juste débarqué de son pays dans l’espoir de faire fortune durant cet événement planétaire, ne parle pas un mot d’anglais et demande au client d’écrire lui-même la destination où il doit se rendre sur le GPS du véhicule. Se rendre au bon endroit peut alors devenir pour le moins comique pour le voyageur qui ignore lui aussi tout du pays.

« Moi, je viens tout juste d’arriver du Maroc pour faire chauffeur Uber durant le Mondial, raconte Mehdi. Je ne comprends pas leur anglais, ils ne parlent pas arabe ou alors quand certains le parlent ce n'est pas le même arabe que moi, et personne ne parle français. Bref, c’est la galère. » « C’est déjà compliqué d’apprendre l’anglais, alors l’arabe, je n’y pense même pas. Heureusement que toutes les signalétiques sont dans les deux langues », s’amuse Hasan, un jeune employé d’hôtel arrivé d’Indonésie il y a à peine six mois.

► À lire aussi : Le football fait-il partie de la culture du Qatar?

Pourtant, la maîtrise de la langue arabe est l’une des conditions pour obtenir la nationalité qatarienne, en plus de celles d’avoir vécu vingt-cinq ans consécutifs dans l’émirat, pas plus de deux mois par an à l’étranger, prouver son bon comportement et avoir des revenus suffisants. Une mission plus que laborieuse pour la majorité des travailleurs migrants, un sésame que les autorités offrent au compte-gouttes tant elles veulent préserver leur identité nationale. L’État actualise sa population totale à l’habitant près chaque mois, mais le nombre précis de ses propres ressortissants est introuvable, comme s’il avait la confidentialité d’un secret absolu, peut-on lire dans Le Monde diplomatique.

Le français, une langue étudiée mais peu parlée

« Avec mes amis Qatariens, raconte un jeune citoyen dohanais, on parle anglais. Je ne sais pas pourquoi, c’est ainsi. Il n’y a qu’à la maison, en famille, qu’on parle arabe. » Dès le plus jeune âge, même si un enseignement en arabe demeure, les jeunes qatariens optent le plus souvent pour une autre langue, dont l’anglais ou le français. Par ailleurs, de nombreux Qatariens « de souche » effectuent une partie de leurs études supérieures à l’étranger dans de grandes écoles internationales et reviennent au Qatar totalement bilingues.

Dans cet ancien protectorat britannique, la langue de Molière est loin d’être pratiquée dans la vie quotidienne. Pourtant, après nombre de polémiques, le pays devient membre de la Francophonie en 2012. Aujourd’hui, 10% de la population parle français. Et de grandes écoles françaises comme la Sorbonne où HEC y sont présentes et participent au programme Qatar National Vision 2030 visant à transformer le pays et à accroître le soft power de l’émirat à travers le monde. Par ailleurs, des écoles privées tunisiennes, libanaises, suisses, indiennes etc. enseignent aussi le français.

Loin des polémiques et des visées de rayonnement de l’émirat en France, la famille Al-Thani a toujours affirmé être attachée à la langue française. Pour l’anecdote, le 21 septembre 1971 à la tribune de l’ONU, le représentant du Qatar demande l'adhésion de son pays à l'ONU non en anglais mais en français. Le cheikh Khalifa ibn Hamad Al-Thani n'a d'ailleurs jamais caché son attirance pour la France, sa culture et sa langue.

► Retrouvez tous nos articles sur la Qatar en cliquant ici

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne