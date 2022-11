Sept ressortissants français sont actuellement détenus en Iran, affirme Catherine Colonna

Jusqu'à présent, on savait que l'Iran détenait cinq ressortissants français ou franco-iraniens. Mais aujourd'hui, on apprend que deux autres ressortissants français ont été arrêtés, portant à sept le nombre de détenus français dans les prisons de la République islamique. C’est ce qu'a indiqué ce samedi au quotidien Le Parisien, Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères.

Catherine Colonna assure que son ministère est mobilisé pour les faire libérer. Dans cette interview au journal Le Parisien, la cheffe de la diplomatie française confirme qu'il y a actuellement sept et non cinq Français ou Franco-Iraniens détenus dans des prisons iraniennes. Pour des « raisons fallacieuses », estime la ministre. Elle demande leur libération immédiate et un droit de visite consulaire. Dans un échange avec son homologue iranien, ce dernier aurait pris l'engagement de respecter ce droit.

La cheffe de la diplomatie française rappelle l'Iran à ses obligations internationales et envoie cet avertissement à Téhéran. « Si son objectif était de faire du chantage, ça ne doit pas fonctionner. C'est la mauvaise façon de s'y prendre à la France », déclare Catherine Colonna. Elle dénonce cette « diplomatie des otages ».

Une vingtaine de ressortissants occidentaux détenus

Selon des informations publiées vendredi par Le Figaro, les deux ressortissants français seraient emprisonnés depuis plusieurs mois déjà, c'est-à-dire avant le début des manifestations sans précédent qui secouent l'Iran depuis le 16 septembre dernier.

En tout, plus d'une vingtaine de ressortissants de pays occidentaux, pour la plupart des binationaux, sont détenus ou bloqués en Iran. La France a appelé ses ressortissants à quitter le pays dans les plus brefs délais pour ne pas s'exposer au risque d'une détention arbitraire.

