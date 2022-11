Attentat d'Istanbul: le gouvernement turc annonce l'arrestation de 22 personnes

Les équipes de la police scientifique turque sur les lieux de l'explosion, le 13 novembre 2022 au soir. AFP - YASIN AKGUL

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Turquie, une explosion a frappé, ce dimanche 13 novembre dans l'après-midi, une artère très fréquentée d’Istanbul, l'avenue Istiklal, avenue piétonne et commerçante. Un bilan officiel fait état de six morts et 81 blessés à ce stade, dont deux dans un état grave. Le gouvernement turc qualifie l’explosion « d’acte terroriste » et annonce que des suspects ont été arrêtés.