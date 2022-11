Cisjordanie: trois Israéliens tués dans une attaque au couteau

Trois Israéliens ont été tués, et plusieurs autres blessés, ce mardi 15 novembre, lors d’une attaque au couteau puis une attaque à la voiture bélier, à proximité de la colonie israélienne d’Ariel, dans le nord de la Cisjordanie occupée.

Avec notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard

Selon les médias locaux et les vidéos de l’attaque, l’assaillant, un Palestinien de 18 ans du village de Hares, a poignardé un des gardes de la colonie, puis tué deux Israéliens, âgés de 35 et 40 ans, dans une attaque au couteau dans une station-service, avant de reprendre la voiture et percuter une autre personne, qui a succombé à ses blessures.

L’assaillant a aussitôt été tué par l’armée israélienne, selon des sources palestiniennes. Ces dernières heures, l'armée a mené des perquisitions dans le village d'où il est originaire, arrêtant trois membres de sa famille.

Cet incident intervient au moment où se poursuivent les tractations en vue d’un nouveau gouvernement en Israël, où deux figures de l’extrême droite, des suprémacistes juifs, Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, plaident pour que l’armée et la police fassent davantage usage de la force contre les Palestiniens. « Le terrorisme ne durera pas. Nous ferons tout pour l'éradiquer et rétablir la sécurité des citoyens de l'État d'Israël », a déclaré Itamar Ben Gvir.

Vague de violence

Cette attaque s’inscrit surtout dans une vague de violence plus globale. Après une vague d’attentats en Israël, l’armée israélienne a multiplié les raids meurtriers en Cisjordanie occupée. Les violences sont quasi quotidiennes, et depuis le début de l’année, près de 130 Palestiniens ont été tués par l’armée en Cisjordanie et à Jérusalem Est faisant de 2022, selon l’organisation israélienne B'Tselem, l’année la plus meurtrière depuis 2006.

Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, a écrit sur Twitter : « Je prie pour le rétablissement des personnes blessées lors de l'attaque dévastatrice d'Ariel et je soutiens l'opération en cours des forces de sécurité ».

מתפלל לשלום הפצועים בפיגוע הקשה באריאל ומחזק את כוחות הביטחון שפועלים בשטח. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 15, 2022

