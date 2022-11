Syrie: Deraa face à de violents combats entre ex-rebelles et jihadistes proches de l'EI

Vue aérienne de la province de Deraa (copie écran d'une vidéo fournie par l'armée syrienne le 6 juillet 2018). ©CENTRAL MILITARY MEDIA/via REUTERS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

De violents combats se déroulent dans plusieurs quartiers de la ville de Deraa, dans le sud de la Syrie, entre d’anciens rebelles soutenus par l’armée syrienne et des combattants soupçonnés de prêter allégeance au groupe État islamique. En deux semaines, les affrontements ont fait plus de 20 morts, dont 6 civils, et entraîné l’exode de dizaines de milliers d’habitants.