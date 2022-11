Le ton monte entre Paris et Téhéran

Je vois un changement certain dans la situation sur le terrain. Et je vois d'abord une agressivité croissante de l'Iran. Une agressivité à notre égard par des prises d'otages inadmissibles. Une agressivité régionale par des actes très agressifs qui ont été faits et les bombardements ces derniers jours sur le sol irakien. Ça, c'est un état de fait. Et j'appelle véritablement l'Iran à revenir au calme et à l'esprit de coopération. La France a toujours respecté les dirigeants, le peuple aussi iranien. Nous avons toujours été dans une approche de discussion, de respect. Je pense que les choix qui ont été faits ces derniers mois ne vont pas dans ce sens du côté de l'Iran. Et donc j'appelle au retour au calme, au respect de la stabilité régionale, au respect aussi des ressortissants français.