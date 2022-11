Liban: le retour du choléra, symptôme d'un État en faillite et d'un système de santé à genoux

Le choléra est de retour au Liban, trente ans après avoir été éradiqué du territoire. Cette maladie déclenche des diarrhées aiguës qui peuvent être mortelles en l’absence de traitement. Les autorités libanaises ont déjà enregistré plus de 570 cas et vingt décès. Dans cet État en faillite, la dégradation des infrastructures - notamment le réseau d’eau - fait craindre une épidémie de grande ampleur.

Avec notre correspondante au Liban, Sophie Guignon

C'est dans la petite ville délaissée de Bebnine, dans le Akkar, la région la plus pauvre du Liban, que l'épidémie de choléra a fait son retour. En urgence, un dispensaire y a été monté, avec l'appui d'ONG.

Au sous-sol d'une mosquée, Walid Ahmad Ibrahim fait les cents pas auprès de son fils de 9 ans, qui présente tous les symptômes du choléra. « Il n’a pas dormi de la nuit. Il n’a pas arrêté d’aller aux toilettes. Il a très mal au ventre et à la tête. Et il s’est mis à vomir. Alors, on l’a emmené ici. Je ne peux pas payer des soins à l’hôpital, je n’ai même pas de quoi payer l’essence pour y aller », se désole le père de famille.

Le dispensaire accueille une trentaine de nouveaux patients par jour gratuitement. Médecin généraliste, Ahmed Kaddour vient prêter main forte au personnel sur ses jours de repos. « C’est comme si on était revenu cent ans en arrière. Les infrastructures sont en train de se déliter, tout est laissé à l’abandon depuis longtemps, l’eau n’est pas traitée. Donc il n’est pas étonnant qu’on en arrive là. Si les politiciens ne se réveillent pas, le pire est encore à venir », s'inquiète le médecin.

Dans ce pays où le système de santé est déjà à genoux après trois années de crise économique, la crainte de ne pas pouvoir faire face à une telle épidémie existe. Mais grâce à l'aide internationale, le gouvernement libanais a lancé une campagne de vaccination en urgence.

« Est-ce que ton ventre te fait mal ? Combien de fois as-tu été aux toilettes aujourd'hui ? Allez, ouvre la bouche », demande-t-on à un enfant, dans un centre de vaccination de cette région du Akkar, frontalière de la Syrie.

Égouts à ciel ouvert

600 000 doses sous forme de goutte à avaler doivent être administrées dans les semaines à venir. « Ça va développer leur immunité. Ils n’attraperont pas le choléra comme ça. Car avec l’eau qu’on boit du puits, ils sont exposés aux maladies », espère Fatima Ahmad Matar, une réfugiée syrienne et mère de huit enfants, qui vit dans le campement de fortune de Hawchab.

Le choléra, qui se transmet par l’absorption d’eau contaminée, se développe rapidement dans la région, car les autorités n’assurent plus l’épuration d’eau. Faute de carburant pour faire fonctionner les stations, les égouts se déversent à ciel ouvert dans les cours d’eau.

Pour Mohamad el Zayed, responsable de la campagne de vaccination de l’ONG libanaise Amel, immuniser la population n’est qu’une solution d’urgence : « Le remède le plus rapide à mettre en place aujourd’hui c’est le vaccin, mais ce n’est pas la solution. Il faut assurer de l’eau potable, de l’électricité pour les pompes à eaux et le traitement des eaux usées ».

Outre le choléra, le corps médical observe le retour de nombreuses maladies oubliées au Liban comme le tétanos, la fièvre typhoïde, la coqueluche ou l’hépatite A.

