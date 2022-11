Iran: Téhéran accélère son programme d'enrichissement nucléaire

Vue satellite du site nucléaire souterrain de Fordo en Iran (image d'illustration). AP

En pleine crise politique après deux mois de manifestations et une répression de plus en plus dure, en particulier au Kurdistan, Téhéran a décidé d’accélérer son programme nucléaire. Cette décision arrive en réponse à la récente résolution du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, présentée par les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui avaient condamné l’Iran et exigé une plus grande coopération.