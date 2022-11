L'armée turque poursuit ses bombardements contre des positions en Syrie

Un dépôt pétrolier frappé par l'armée de l'air turque près de la ville de Qamishli, en Syrie, mercredi 23 novembre 2022. AP - Baderkhan Ahmad

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'armée turque a poursuivi jeudi 24 novembre ses raids aériens et ses tirs d'artillerie contre des localités et des positions militaires des forces kurdes et de l'armée régulière syrienne en Syrie. Depuis dimanche, 35 combattants kurdes et 23 soldats syriens ont été tués dans des pilonnages turcs, selon un décompte établi par l'ONG Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).