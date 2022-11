Syrie: les duels d'artillerie se poursuivent entre l'armée turque et les Kurdes

Mazloum Abdi, commandant des Forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis, en conférence de presse à Hassakeh, en Syrie, ce samedi 26 novembre 2022. Il a déclaré que ses forces avaient interrompu les opérations contre le groupe EI en raison des attaques turques contre le nord de la Syrie. AP - Baderkhan Ahmad

Texte par : RFI Suivre 1 mn

De violents duels d'artillerie se sont poursuivis ce samedi 26 novembre entre l'armée turque et ses supplétifs syriens d'un côté, les forces kurdes et les troupes gouvernementales syriennes de l'autre, dans le nord de la Syrie. Selon un décompte de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 67 personnes ont été tuées et plus de soixante blessées ces cinq derniers jours dans l'escalade en cours.