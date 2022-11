Syrie: des milliers de Kurdes manifestent contre les frappes turques

Dans la ville de Qamishli, des milliers de Kurdes se sont rassemblés pour manifester contre les bombardements turcs, le 27 novembre 2022. AFP - DELIL SOULEIMAN

RFI

Ce lundi 28 novembre marque le huitième jour de l'offensive turque au Kurdistan syrien. Huit jours de bombardements intenses. Un premier bilan annonce plus d'une soixantaine de morts et de nombreux blessés. Pour rappel, Ankara accuse les forces kurdes d'avoir perpétré l'attentat d'Istanbul du 13 novembre dernier, qui avait fait six morts. Ce que démentent les autorités du Rojava.