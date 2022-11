Manifestations de joie en Iran après l'élimination de la sélection nationale du Mondial

Sur fond de contestation du pouvoir depuis la mort de la jeune Mahsa Amini en septembre, des protestataires se sont ouvertement réjoui de l'élimination de leur équipe après sa défaite 1-0 face aux États-Unis.

Publicité Lire la suite

Des manifestants en Iran ont tiré mardi des feux d'artifice pour célébrer la défaite de leur équipe nationale durant la coupe du Monde face aux États-Unis, l'ennemi juré de leur pays, selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. « Les citoyens de Saqez ont commencé à tirer des feux d'artifice après le premier but des États-Unis contre l'équipe de football iranienne », a publié sur Twitter le site web Iran Wire basé à Londres. Le site a partagé une vidéo montrant des feux d'artifice avec des cris de joie en arrière-plan.

Certains Iraniens ont ainsi choisi d'applaudir l'élimination d'une équipe nationale à laquelle ils reprochent de ne pas avoir assez soutenu les manifestants iraniens. Lors de leur premier match de la Coupe du monde, les joueurs iraniens étaient restés muets lorsque leur hymne national avait résonné, mais dès la rencontre suivante, ils l'avaient chanté.

Feux d'artifice dans plusieurs provinces

Les autorités iraniennes maintiennent un lourd dispositif de sécurité dans le pays contre ce qu'elles qualifient « d'émeutes » qui ont éclaté après la mort d'une femme kurde de 22 ans, Mahsa Amini, le 16 septembre, trois jours après son arrestation pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire iranien obligatoire pour les femmes. Sa ville natale de Saqez, ainsi que d'autres villes de la province occidentale du Kurdistan, sont des foyers de protestations contre le régime clérical.

Une autre vidéo nocturne de l'activiste kurde Kaveh Ghoreishi a montré un quartier dans la ville de Sanandaj avec des acclamations et des coups de klaxon après que les États-Unis ont marqué le seul but de cette rencontre. Des feux d'artifice ont également été tirés à Mahabad, une autre ville du Kurdistan, après la défaite de l'Iran, selon des vidéos partagées sur internet.

Le groupe de défense des droits humains Hengaw, basé en Norvège, a déclaré que les automobilistes iraniens avaient célébré la victoire américaine en klaxonnant à Mahabad. Selon cette organisation, des feux d'artifice ont également illuminé le ciel de Marivan, une autre ville de la province du Kurdistan où les forces de sécurité ont mené ces derniers jours une répression sévère contre les manifestants.

Au moins 448 personnes tuées depuis le début de la contestation

Des feux d'artifice et des cris de joie ont aussi été entendus à Paveh et Sarpol-e Zahab, dans la province de Kermanshah, selon la même source. « Qui aurait jamais pensé que je me réjouirai du but de l'Amérique ! », a tweeté le journaliste de jeu iranien Saeed Zafarany après la défaite de son pays. La podcasteuse Elahe Khosravi a également tweeté : « Ils ont perdu face au peuple, à l'adversaire et même » face au gouvernement. « Ils ont perdu. Sur le terrain et en dehors », a tweeté le journaliste iranien Amir Ebtehaj. La victoire des États-Unis a exclu l'Iran de la Coupe du monde. « Et le cirque de l'équipe de football de la République islamique est terminé », a tweeté l'ancien journaliste Hamid Jafari.

Selon le groupe Iran Human Rights basé à Oslo, au moins 448 personnes ont été tuées par les forces de sécurité iraniennes lors d'une répression qui dure depuis plus de deux mois.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne