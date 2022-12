Israël: Betzalel Smotrich, allié controversé de Benyamin Netanyahu

Benyamin Netanyahu a obtenu un nouvel accord, le troisième, signé dans le cadre de la négociation pour la formation du gouvernement avec le parti d'extrême droite Sionisme religieux et son chef de file Betzalel Smotrich.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

« Menteur, fils de menteur ». C’est ainsi que Betzalel Smotrich, dont le parti Sionisme religieux vient de signer un accord de coalition, qualifie Benyamin Netanyahu, le Premier ministre pressenti, dans l’enregistrement d’un débat interne de son parti rendu public le mois dernier.

Smotrich ne mâche pas ses mots et pousse à fond son militantisme. Cela lui a valu d’être arrêté par le Shin Bet, le contre-terrorisme israélien, et incarcéré pendant trois semaines à la suite de manifestations contre le plan de désengagement de Gaza et de plusieurs colonies de Cisjordanie en 2005.

Né dans une colonie religieuse sur le plateau du Golan, il grandit dans une autre colonie de peuplement, à Bet-El, dans le centre de la Cisjordanie occupée. Député depuis 2015, il a déjà siégé au sein d’un gouvernement israélien présidé par Netanyahu en tant que ministre des Transports. Une personnalité politique controversée en raison de ses vues intolérantes à l’égard des Palestiniens, des homosexuels, de la gauche israélienne et du judaïsme réformé.

Betsalel Smotrich qui est membre du barreau israélien, entend œuvrer notamment pour l’annexion de territoires palestiniens et pour la réforme du système judiciaire israélien. « Nous voulons restaurer le système de justice de la Torah », avait-il notamment affirmé.

Dans cette coalition pour former un gouvernement avec Netanyahu, Sionisme religieux devrait ainsi obtenir le portefeuille des Finances et celui de l'Immigration. Il obtiendra aussi des « fonctions » dans la branche du ministère de la Défense chargée des colonies israéliennes en Cisjordanie. Netanyahu doit encore signer des accords avec les deux partis ultra-orthodoxes avant de pouvoir présenter son gouvernement.

► À lire aussi : Israël: l'ex-Premier ministre Benyamin Netanyahu remporte les élections législatives

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne