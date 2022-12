Coupe du monde 2022 au Qatar: Ghana-Uruguay, la revanche?

Reportage

Le Ghana peut se hisser, ce 2 décembre, en 8e de finale du Mondial de football, tout en prenant une belle revanche sur l’histoire face à l’Uruguay ! En 2010, les Black Stars étaient à deux doigts – ou plutôt à 5 – de la première demi-finale de l’histoire du football africain. Mais la vedette uruguayenne Luis Suarez, dans les dernières secondes, avait empêché le ballon d’entrer dans les buts, avec sa main ! Derrière, les Ghanéens avaient raté leur pénalty avant d’être éliminés aux tirs au but. Un drame pour le football africain, un moment héroïque pour les suiveurs uruguayens

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial au Qatar,

Son surnom, Tato,,est inscrit sur son maillot bleu ciel. À 64 ans, ce supporter se déplace au Qatar pour son premier mondial : « Je me souviens très bien. J'étais avec un groupe d'amis chez moi. Et à la fin du match, le canapé était cassé. La bibliothèque aussi ! Mais ça m'était égal. C'est un bon souvenir quand même. Les joueurs que je porte sont les mêmes que les joueurs urugayens portaient lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Elles portent chance ».

En 2010, l’Uruguay, petit pays aux deux Coupes du monde gagnées il y a très longtemps, a renoué avec son histoire glorieuse dans la compétition. « C’est la rencontre la plus mémorable de notre histoire récente en Coupe du monde. Surtout pour les gens de ma génération ! Nous n’avons pas connu les victoires en Coupe du monde… », raconte Nadia Fumeiro, 39 ans, journaliste.

Comme sa voix l’indique, cet autre journaliste est un peu plus âgé. Suffisamment pour se souvenir de 1950 et de la dernière étoile de son pays. Et prendre du recul sur le cas Suarez : « Il a été sanctionné. Il a pris un rouge, l’arbitre a sifflé pénalty, c’est tout ! Un journaliste anglais disait que l’arbitre aurait pu accorder le but. C’est stupide ! Suarez est un héros, bien sûr. C’est un type bien, un homme simple qui parle à tout le monde, qui est adorable avec les enfants et il qui a l’esprit sportif. »

Mais au Qatar, si les Uruguayens défendent sans problème Suarez. Ils doivent aussi le faire sous le regard de supporters des Black Stars. À Doha, tout le monde se croise dans le métro : « Nous sommes tous amis. On parle avec eux ! » Heureusement, la sagesse et le recul sont aussi des qualités ghanéennes : « Suarez nous a fait pleurer, mais maintenant à nous de réaliser quelque chose de mémorable, dont on parlera encore dans le futur ! »

► À lire aussi : Coupe du monde 2022 au Qatar: «Metro man», le jeune Kényan qui ambiance Doha

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne