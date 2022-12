Israël: la libération et l'expulsion de l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri reportées

L'avocate de Salah Hamouri a annoncé lors d’une conférence de presse ce vendredi à Jérusalem qu'une nouvelle audience en présence de ses défenseurs aura lieu le mardi 6 décembre.

La libération de Salah Hamouri, incarcéré depuis mars dernier, et son expulsion vers la France étaient prévues pour ce dimanche. C’est en raison d’un vice de forme que le militant des droits de l’homme a vu sa libération et son expulsion reportées, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. Ses défenseurs n’étaient pas présents lors de son audience jeudi dernier.

Lors d’une conférence de presse à Jérusalem, Denise Hamouri, la mère de l’avocat franco-palestinien a réclamé une intervention plus forte des autorités françaises. « Le message aux autorités françaises est claire, c'est qu'elles ne peuvent pas accepter qu'un de leur citoyen soit traité de cette façon. Salah est palestinien, il veut rester en Palestine, mais il est français aussi et la France se doit de le protéger, assène-t-elle. Je crois que c'est à Monsieur Macron de faire ça ».

Munir Nusseibeh, professeur de droit international à l’université Al-Quds à Jérusalem, se tourne quant à lui vers les compagnies aériennes qui accepteraient de participer à son expulsion. « Ces compagnies ne devraient pas se mettre dans une situation où elles permettent de réaliser des crimes de guerre. Les compagnies aériennes ne devraient pas accepter quiconque de monter à bord de leurs appareils et être expulsé vers la France contre son gré », a affirmé l'universitaire.

Harcèlement

Voilà 20 ans que Salah Hamouri défend les droits des prisonniers politiques palestiniens, résume son épouse. Des experts indépendants des Nations unies ont dénoncé le mois dernier le harcèlement mené par les autorités israéliennes à son encontre, les arrestations et détentions arbitraires. Entre 2005 et 2011, il a d'abord été incarcéré pour avoir projeté d'assassiner le rabbin séfarade ultra-orthodoxe Ovadia Yossef. Lui a toujours nié les faits, mais a fini par plaider coupable pour obtenir une peine moins longue.

Les incarcérations suivantes se sont déroulées sous le régime de la détention administrative, une mesure qui permet à Israël d'incarcérer des individus sans inculpation et sans véritable procès. C'est sous ce régime que Salah Hamouri est actuellement incarcéré. Ni lui, ni ses avocats, ni l'État français n'ont accès au dossier.

Au-delà de son engagement pour la défense des droits humains, Salah Hamouri revendique son droit à vivre dans sa ville natale avec sa famille. Il est né à Jérusalem-Est d'une mère française et d'un père palestinien. Il ne dispose pas de la nationalité israélienne, son permis de résidence a été révoqué l'an dernier. Son épouse française, elle, est interdite d'entrer en Israël depuis 2016. Ils se sont vus pour la dernière fois il y a plus d'un an et demi, à la naissance de leur deuxième enfant. Une nouvelle audience prévue pour mardi prochain, avec possibilité d’expulsion immédiate.

