Iran: vers une poursuite de la mobilisation alors que le pouvoir tente de réagir

Des militants iraniens ont appelé à la poursuite du mouvement de contestation commencé il y a environ onze semaines suite à la mort de Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs. Cette annonce intervient alors que le pouvoir a annoncé la modification de la loi sur le port obligatoire du voile islamique.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Ces appels ont été partagés sur les réseaux sociaux par des activistes, mais aussi des groupes inconnus pour trois jours de manifestations et de grève entre mercredi et lundi.

Dans certains de ces appels, il est demandé aux protestataires de s'armer et d'attaquer les centres vitaux du pouvoir.

De son côté, le président conservateur Ebrahim Raïssi a annoncé qu'il allait prononcer un discours à l'université de Téhéran mercredi, qui coïncide avec la journée de l'étudiant.

Dans le même temps, le ministère de l'Intérieur a fait état de plus de 200 morts depuis le début des manifestations, en incluant les membres des forces de sécurité, les manifestants, mais aussi des membres des groupes armés qualifiés de contre-révolutionnaires.

De même, les arrestations se poursuivent notamment parmi les journalistes et les milieux culturels.

Enfin, le procureur général du pays a annoncé que le Parlement et le Conseil suprême de la révolution culturelle travaillaient sur la modification de la loi sur l'obligation du voile islamique, sans préciser dans quel sens le texte sera modifié.

De fait, ces dernières semaines, on voit de plus en plus d'Iraniennes, en particulier des jeunes, non voilées, sans que les forces de l'ordre interviennent.

