Liban: la débrouille des fans de football pour suivre la Coupe du monde au Qatar

Dans un Liban en crise, l’État en faillite n’a pas obtenu les droits de retransmission du Mondial 2022. Résultat, aucun match n’est visible sur la télévision publique, Télé Liban. Pas question pour autant de se priver de foot, dans un pays où les victoires des équipes favorites sont célébrées. Ceux qui en ont les moyens s’abonnent au câble et les autres se débrouillent, entre soirées au café, chaînes sur internet et petites combines.

Avec notre correspondante à Beyrouth, Laure Stephan

Dans un quartier populaire de la banlieue sud de Beyrouth, les générateurs ronronnent, de la place a été faite à l’intérieur d’un magasin. Des jeunes amènent des chaises en plastique pour suivre sur un écran de télévision le match entre le Portugal et la Corée du Sud.

« Cette année, je regarde le Mondial en dehors de la maison, raconte Moustapha, un étudiant de 19 ans. D’abord, parce que j’ai grandi ; et puis, ma famille ne peut pas se payer le câble, c’est beaucoup trop cher ! Ici, c’est gratuit. Donc, on vient, et on regarde entre copains, tous ensemble. Je suis tous les matchs, c’est une Coupe du monde, il faut être au courant de tout. »

Suivre les matchs en streaming dans des cafés ou depuis son smartphone

Si c’est « gratuit », c’est parce que le câble est piraté. Pour Abbas, qui aime jouer au foot, pas question de manquer un match : « Je peux suivre le Mondial dans un café, ou chez des amis d’amis. Mais pour entrer dans un café qui transmet les matchs, il faut payer 5 dollars, sans consommation. Je n’ai pas envie de travailler toute la journée pour ça. Alors, je viens dans ce magasin avec mes copains. L’autre moyen pour suivre les matchs, c’est sur son téléphone. »

Sur son téléphone, Abbas montre le cortège de scooters auquel il a participé pour célébrer la victoire du Brésil lors d’un match il y a quelques jours. C’est l’équipe qu’il espère voir triompher.

