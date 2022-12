États-Unis: Blinken met en garde Israël contre la création de nouvelles colonies en Cisjordanie

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a prévenu dimanche que les États-Unis s'opposeraient à l'établissement de nouvelles colonies par le prochain gouvernement israélien en Cisjordanie occupée.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Invité à s’exprimer lors d’une conférence du groupe J Street, qui se définit comme progressiste et pro-israélien, le chef de la diplomatie américaine a réitéré le soutien de Washington à Israël. Il a commencé son discours en félicitant Benyamin Netanyahu pour son retour au pouvoir, dont les relations avec les États-Unis ont parfois été orageuses. « Nous jugerons le gouvernement (israélien) à l'aune de ses politiques et non à celle de ses personnalités individuelles », a toutefois noté le secrétaire d'État.

Mais il a aussi insisté sur l’engagement américain pour une solution de paix à deux États. « Tout ce qui nous éloignerait des deux États est préjudiciable à la sécurité et à l’identité d’Israël sur le long terme », a-t-il déclaré.

Antony Blinken a ainsi évoqué la question de la colonisation. Sachant que Benyamin Netanyahu revient au pouvoir avec une coalition d’extrême droite très favorable à la poursuite des constructions. « Nous continuerons également à nous opposer sans équivoque à toute action qui mette la solution à deux États en danger, notamment l'extension des colonies, des mesures en vue de l'annexion de la Cisjordanie, le fait de perturber le statu quo historique des lieux saints, les démolitions et les expulsions, et l'incitation à la violence », a-t-il dit.

Plus de 475 000 Israéliens vivent actuellement dans des colonies en Cisjordanie, illégales au regard du droit international. C'est environ quatre fois plus qu'à la signature, dans les années 1990, des accords d'Oslo qui n'ont pas débouché à une paix durable entre Israéliens et Palestiniens.

Antony Blinken a enfin insisté sur le respect des droits et libertés de tous, notamment de la communauté LGBT+. Cette dernière a adressé de vives critiques à Benyamin Netanyahu pour son alliance avec l’extrême droite connue pour ses positions homophobes.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne