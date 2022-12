Iran: 3e jour de grève et visite de Raïssi à l'université de Téhéran

En Iran, cela fait maintenant presque trois mois que le régime est confronté à une révolte sans précédent qui se traduit par des manifestations, réprimées dans le sang, mais aussi par une grève de trois jours ces 5, 6 et 7 décembre. Le président Ebraïm Raïssi pourrait faire de nouvelles annonces aujourd'hui à l'université de Téhéran, l'un des foyers de la contestation.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Ce mercredi correspond à la Journée de l’étudiant, qui a été depuis toujours un jour de manifestations. Le président iranien doit se rendre à l’université de Téhéran, un des centres de contestation, pour prononcer un discours. Face au mouvement de contestation qui dure depuis près de trois mois, le pouvoir ne baisse pas les bras.

À Téhéran, lors de la journée de lundi, beaucoup de magasins sont restés ouverts y compris dans le bazar de Téhéran. Des amendes ou d’autres mesures punitives sont prévues pour les magasins fermés. Des vidéos ont été publiées sur les sites d’opposition montrant des magasins fermés en province. Mais les médias officiels ont également publié d’autres vidéos des mêmes villes avec des magasins ouverts.

Des SMS d'avertissement

Outre les pendaisons, les condamnations à mort et les nombreuses arrestations, des SMS d’avertissement ont été également envoyés à de nombreuses personnes qui ont participé à des manifestations et sont actifs sur les réseaux sociaux.

Enfin, les aveux filmés du jeune rappeur Toumaj Salehi ont été publiés par les médias. Il y demande pardon. Mais dans ses chansons et déclarations au début du mouvement de protestation, il avait dénoncé tout aveu télévisé et forcé s’il était arrêté. Dans le même temps, il appelait les gens à descendre dans la rue et à la vengeance contre le pouvoir et ses soutiens.

