Enquête sur le gouverneur de la Banque centrale du Liban: une actrice interpellée

Poursuivie dans des affaires de vol de fonds publics et de blanchiment d’argent, l'actrice libanaise Stéphanie Saliba est une proche de Riad Salamé, qui fait lui-même l’objet de plusieurs enquêtes au Liban et à l’étranger.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Stéphanie Saliba a été brièvement interpellée mercredi à l’aéroport de Beyrouth à son retour au Liban. Elle a été relâchée quelques heures plus tard sur ordre du procureur financier, bien qu’elle faisait l’objet d’un mandat de recherche. Devant le tollé provoqué par sa décision, ce même procureur a ordonné ce vendredi son arrestation. Le quotidien Al-Akhbar a accusé le Premier ministre d’être intervenu en faveur de l’actrice de 35 ans, ce que le bureau de presse de Najib Mikati a démenti dans un communiqué.

La procureure du Mont-Liban Ghada Aoun, qui instruit de nombreux dossiers anti-corruption, souhaite interroger Stéphanie Saliba sur l’origine de précieux présents qu’elle aurait reçus ces dernières années. La jeune actrice est aussi soupçonnée d’avoir acheté des biens-fonds à l’étranger pour le compte de personnes proches de Riad Salamé.

Le gouverneur de la Banque centrale fait l'objet d'une série d'enquêtes au Liban et en Europe autour de soupçons de fraude, de blanchiment d'argent et d'enrichissement illicite. Début décembre, son ex-compagne, Anna Kosakova, a été entendue par le parquet national français dans des affaires de blanchiment d’argent et de détournements de fonds au préjudice de l’État libanais. Le patron de la Banque du Liban, qui voit l’étau se resserrer autour de lui, refuse toujours de se présenter devant la justice.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne