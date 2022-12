Révision de la Constitution en Turquie: une manœuvre électorale de l'alliance au pouvoir

Les députés de l’alliance au pouvoir en Turquie ont déposé ce vendredi 9 décembre au Parlement une proposition de révision de la Constitution visant notamment à garantir le droit au port du voile.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

La proposition de révision comporte deux parties. La première garantit qu’aucune femme ne peut être privée de ses libertés ou de ses droits – tels que ceux au travail ou à l’éducation – au motif qu’elle porte le voile, ou ne le porte pas. La seconde définit le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme. Elle empêche donc une éventuelle légalisation du mariage homosexuel.

Le texte ne répond pas à des demandes pressantes de la société turque. Le droit au port du voile n’est pas menacé. Tous les interdits sur le voile dans la fonction publique et l’enseignement ont en effet été levés ces 15 dernières années par le parti de Recep Tayyip Erdogan, l’AKP, et aucun mouvement politique ne réclame son interdiction.

Quant au mariage homosexuel, il n’est, de toute façon, pas autorisé en Turquie et ne suscite aucun débat. Les enjeux sont électoraux. La défense du voile et la lutte contre l’homosexualité sont des thèmes porteurs pour le président, qui l’aident à consolider sa base tout en polarisant la société à six mois des élections.

Pour faire passer le texte, deux voies sont possibles. Si 400 députés votent « pour », il sera adopté en séance. S’ils sont moins de 400, mais plus de 360, il fera l’objet d’un référendum. Dans les deux cas, Recep Tayyip Erdogan va devoir se trouver des alliés dans l’opposition, car il ne dispose pas d’une telle majorité.

