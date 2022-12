Touraj Atabaki, historien: «Nous assistons au début de la fin du régime islamique en Iran»

Entretien

Depuis trois mois, à l’annonce de la mort de Mahsa Amini, la République islamique d’Iran fait face à une vague de contestation inédite. Ce n’est pas la première fois que les Iraniennes et Iraniens sont dans la rue, les protestations ont commencé dès l’aube du régime islamique en Iran, mais celles débutées en septembre dernier sont d'une ampleur sans précédent. Entretien avec Touraj Atabaki, professeur émérite à l’université de Leiden, aux Pays-Bas, historien et spécialiste des mouvements sociaux.

RFI : Avant toute chose, comment qualifiez-vous ce mouvement ? S’agit-il d’une révolution, d’une révolte ou d’un mouvement social de contestation ?

Touraj Atabaki : Il me semble qu’il s’agit d’un mouvement de contestation révolutionnaire, en œuvre pour faire advenir une révolution. Les slogans, au départ contestataires, ont très vite évolué vers des slogans révolutionnaires, c’est-à-dire réclamant la chute du régime. Ce mouvement, en poursuivant cette exigence, prépare le lit d’une révolution.

Quelles sont les particularités de ce mouvement ?

Ce mouvement protestataire-révolutionnaire présente cinq particularités. Premièrement, la continuité. Même s’il y a eu des hauts et des bas, il y avait toujours une constance et les contestations se sont poursuivies. Deuxième caractéristique : la radicalité du mouvement. Le slogan « Non au voile obligatoire » a très vite laissé la place à la volonté de renverser le pouvoir et le régime de la République islamique. Ce mouvement a marqué très clairement sa rupture avec les réformateurs et a affirmé son antagonisme absolu avec l’islam politique dans toutes ses formes. La troisième spécificité de ce mouvement est la forme de son expansion géographique qui ne se limite pas aux grandes villes comme Téhéran, Ispahan, Shiraz, Tabriz ou Mashhad ; il a embrasé même les petites villes et les grands villages aux quatre coins du pays, touchant ainsi les différentes ethnies iraniennes comme les Kurdes, les Balouchs, les Arabes, les Azéris… La quatrième particularité est celle de la jeunesse des initiateurs, notamment des jeunes filles suivies et soutenues par de jeunes hommes. Ils ont un système de valeurs qui se distingue nettement de celui du régime et ne veulent plus subir les contraintes qu’il tente de leur imposer. Dans tous les lieux de protestation et à tout moment, on voit les femmes en première ligne, ce qui indique que le slogan « Femme, vie, liberté » n’est pas une simple devise, mais reflète la réalité de l’époque. Les femmes portent une grande partie du poids de ce mouvement sur leurs épaules. On constate par ailleurs qu’elles sont très radicales et ont des revendications féministes.

Le dernier point, c’est la variété des formes de protestation : rassemblements de rue, jets de pierres aux forces de répression du régime, grèves, marches silencieuses, « lancer de turban » des mollahs, incendies des institutions religieuses… Mais dans toutes ces actions, les protestataires s’abstiennent de recourir à la violence disproportionnée et inutile, se limitant à répondre aux assauts et charges des forces de répression.

Quel est le résultat de ces trois mois de contestation ?

Je crois qu’il faut tout d’abord insister sur les conséquences politiques de ce mouvement. La population a très rapidement pris conscience qu’elle peut espérer et exiger le changement du pouvoir, qu’elle peut sortir et résister face à la répression, que les femmes peuvent enlever leur voile et y mettre le feu, que les artistes s’opposent ouvertement à produire des films conformes aux valeurs prônées par le régime, que les poètes, les écrivains, les intellectuels, les ouvriers… adoptent la même attitude. C’est une révolution culturelle au sens où, pour la première fois dans l’histoire du pays, un grand mouvement anticlérical émerge sans pour autant être un mouvement anti-religion. Pour la population, la croyance et l’attachement à la religion se distinguent du clergé, de la théocratie et de sa mainmise sur la société.

Le slogan « Avec ou sans voile, nous marchons vers la révolution, vers le renversement du pouvoir » montre que dans ce mouvement, la population dans son ensemble, croyants ou non-croyants, chiites ou sunnites, rejette le pouvoir des mollahs. Un pouvoir que je définis comme militaro-religieux, car en réalité il s’agit d’une théocratie militarisée.

Le régime islamique recourt à une politique de répression de plus en plus violente comme celle d’exécuter les manifestants arrêtés. Jusqu’où est-il prêt à aller ? Jusqu’où peut-il aller ?

Lorsque, dans un face à face entre le peuple et le pouvoir politique, aucune des deux parties ne parvient à s’imposer, une crise sociale au sens d’un effondrement sociétal émerge et, en principe, entraîne un effondrement politique.

L’exemple le plus frappant de cet effondrement sociétal est celui de la célébration de la défaite de l’équipe nationale iranienne face aux États-Unis lors du Mondial de football en cours. Ceci est le signe que le tissu social en Iran s’effiloche. Dans de telle situation, le peuple peut considérer une invasion étrangère comme libératrice, car elle serait susceptible de le secourir face à la répression du pouvoir. L’effondrement politique se concrétise lorsque le pouvoir n’arrive plus à imposer son autorité, sauf dans quelques grandes villes.

Il reste l’option à laquelle vous avez fait allusion, c’est-à-dire une situation dans laquelle le régime, en recourant à une répression de plus en plus forte et à des exécutions, parvient à s’imposer. Mais l’action de réprimer ne résout pas les crises et la question inévitable reste celle de savoir comment le pouvoir compte apporter des réponses à la récession économique et aux tensions sociales et politiques.

Si le pouvoir arrive à procéder à des réformes nécessaires et engager une bonne gestion des affaires, il peut espérer s’en sortir grâce à l’efficacité de son action. Autrement dit, il peut avancer et éventuellement prolonger sa vie par la répression en s’appuyant sur l’efficacité des résultats obtenus. Mais je ne vois pas ce régime répressif être efficace dans la conduite économique et politique du pays. Il est dépourvu de toute capacité pour résoudre les crises internes et externes. Dans ce cas, plus il réprime, plus il renforce les contestations et plus il ébranle son propre pouvoir.

Peut-on s'attendre à une lassitude du côté des manifestants ?

Je ne crois pas ! Les contestations font maintenant partie de la vie et des occupations quotidiennes de la population. C’est-à-dire les gens se rendent à leur travail dans journée puis, après le dîner, ils retournent dans la rue pour manifester. Certains jours, ils font la grève et restent chez eux. Dans les universités, les étudiants étudient et contestent en même temps. Ce n’est pas la même chose pour le pouvoir qui doit être capable de contrôler la rue et l’espace public 24 heures sur 24. Les forces de l’ordre, les Bassidjis, les services de renseignement et les autres forces de répression doivent être mobilisés à toute heure de la journée et de la nuit. En réalité, la population conteste en même temps qu’elle continue sa vie, alors que le pouvoir reste en permanence sous pression.

Quelles sont les faiblesses de ce mouvement ?

Nous assistons actuellement à la préparation d’une révolution. Ce mouvement révolutionnaire n’a pas encore un leader défini. Il ressemble plutôt à la révolution constitutionaliste de 1906 durant laquelle, au moins au début, il n’y avait pas de leader et la conduite de la révolution a été confiée à l’Assemblée nationale fraîchement constituée. Comme je le disais, nous sommes actuellement dans les prémices d’un mouvement de révolution. Je ne pense pas que le chemin soit simple à parcourir. Ce qui devient de plus en plus important, c’est que, chemin faisant, une sorte de leadership ou un conseil dirigeant puisse émerger pour définir le discours et les orientations nécessaires pour conduire la révolution. Ce qui est important, c’est de pouvoir définir une chartre annonçant clairement ce que le mouvement rejette et ce qu’il exige et de dessiner ses objectifs et sa société idéale. Si on fait attention à la fameuse chanson « Barayé », composée et chantée par Shervin Hajipour, devenue l’hymne de ce mouvement, on constate qu’elle comporte toute une série de revendications sociétales, environnementales, économiques, culturelles et des exigences d’égalité tout en rejetant la discrimination, l’inégalité…

En réalité, ce sont des principes et des valeurs semblables à ceux évoqués dans cette chanson qui doivent se transformer en une charte politique. Je pense que c’est une des choses qui manquent à ce mouvement.

Qu’est-ce qui distingue les protestations de 1979 de celles de 2022 ?

Les contestations de 1979 ont commencé par une vaste série de revendications qui, très rapidement, se sont assombries dans des ambiguïtés historiques. Lors de cette révolution, le slogan principal était : « Liberté, indépendance, République islamique ». Aucun de nos intellectuels, laïcs ou religieux, ne s’est interrogé sur la compatibilité des deux revendications de « liberté et d’indépendance » avec celle de la « République islamique ». On sait que pour sauvegarder ses supposées valeurs religieuses, un régime islamique peut renoncer aussi bien à la liberté qu’à l’indépendance. À mon sens, il s’agissait plutôt d’un mouvement anti-révolutionnaire. Car il enfermait la liberté du peuple sous le drapeau verte de l’islam.

Mais le mouvement présent est très alerte. Ce qui semble indépassable pour tous, c’est la liberté. La liberté comme une voie pour dépasser la République islamique et ses valeurs. Mettre le feu aux voiles, jeter les turbans des mollahs, ne plus réciter la prière des morts lors des enterrements… Tous ces actes sont des signes évidents pour se détourner des valeurs imposées par le régime islamique.

Ainsi, lors de la révolution de 1979, la masse ne savait pas ce qu’elle cherchait et attendait le drapeau vert de Khomeini pour dessiner son chemin, alors qu’aujourd’hui, la pluralité des opinions est évidente et la population diversifiée est prête à accepter ses différences.

Quel rôle joue la diaspora iranienne dans ce mouvement ?

Je pense que parallèlement à la « solidarité à distance », il existe une « unité avoisinante » entre la diaspora et le pays d’origine. Cela constitue ce que j’appelle « le mouvement de la diaspora ». Ce mouvement ne se limite pas à soutenir les revendications nationales mais propose un discours complémentaire qui enrichit et amplifie les exigences internes. En réalité, ce mouvement s’intègre à ceux qui se trouvent à l’intérieur du pays et influe sur eux. L’exemple le plus accompli est celui de la diaspora iranienne dans le mouvement de contestation actuelle qui, par exemple, en organisant de très grandes manifestions ces dernières semaines à Toronto, avec la participation de 50 000 personnes, et à Berlin, avec la présence d’au moins 80 000 personnes, renforce les actions du mouvement interne et en même temps apporte sa propre vision et orientation.

Quelle peut être l’influence de ce mouvement dans la région et au-delà ?

Pour son passé historique et son rôle civilisationnel, l’Iran occupe une place considérable dans l’Asie de l’Ouest. Durant les cent dernières années, ce pays a joué un très grand rôle dans les principaux changements sociaux survenus dans cette région du monde. On peut citer la révolution constitutionnaliste de 1906 qui a influé immédiatement et de façon directe sur les revendications de justice et de réformes politiques en Afrique du Nord, en Asie centrale, au Caucase, en Afghanistan et en terre ottomane. Dans une étude déjà publiée, j’ai démontré comment les constitutionnalistes iraniens ont voyagé dans cette vaste aire géographique pour transmettre leur expérience de la révolution et encourager les peuples de ces pays à entreprendre des initiatives dans ce sens. La révolution de 1979 a aussi provoqué, dans la région et même dans des contrées plus lointaines, des mouvements imprégnés de l’islam chiite ou sunnite. Le mouvement vert de 2009 en Iran a précédé le « printemps arabe » et a influé sur les mouvements de contestation et révolutionnaires postérieurs en Afrique du Nord. Je pense que le mouvement actuel en Iran, notamment avec sa devise « Femme, vie, liberté » aura une grande influence sur les différentes sociétés de la région. Ce mouvement marque aussi très clairement une rupture avec l’islam politique et, de ce point de vue, il influera sur toute tentation de l’islam politique pour s’immiscer dans la vie publique.

Que dites-vous du soutien de la communauté internationale ? Était-il à la hauteur des enjeux ?

Dans ce domaine, il faut distinguer la réaction de la population de celle des États. Il me semble que le soutien de la population de différents pays au combat du peuple iranien était sans conteste inédit. L’une des raisons en est le slogan « Femme, vie, liberté » qui peut constituer une devise universelle et compréhensible pour toutes les femmes du monde. Le combat des femmes en Iran se rapproche beaucoup des mouvements des femmes dans le monde entier pour accéder à plus d’égalité et il est donc intelligible pour les Européennes, Latino-Américaines, Africaines… toutes les femmes dans le monde entier. C’est ainsi que l’on voit l’expression de la solidarité des artistes, des intellectuels et des célébrités. Certaines coupent, à l’instar des Iraniennes, leurs cheveux, certaines chantent la chanson « Barayé », d’autres diffusent des messages de soutien.

Au niveau des États et institutions internationales aussi, le soutien est considérable. Jamais jusqu’à ce jour, les Iraniens n’avaient reçu autant de soutiens de la part de l’Union européenne, de l’ONU et de tant de gouvernements. Certes, les Iraniens attendent à raison plus d’actions de la part de la communauté internationale, mais il est injuste de dire que rien n’a été fait. Les organisations internationales comme les Nations unies et l’Union européenne ont pris des décisions dans la mesure du possible et il faut s’en féliciter. Beaucoup de pays ont aussi soutenu ce mouvement révolutionnaire.

Peut-on imaginer le devenir de ce mouvement ?

Le chemin est semé d’embûches. Il n’y a pas de doute que pour accéder à ses objectifs, ce mouvement doit passer par des hauts et des bas. Mais je n’en doute pas que nous sommes au début de la fin du régime de la République islamique. Ce régime, pour des raisons historiques, démographiques, sécuritaires, sociologiques n’est pas capable de gérer ses graves crises environnementales, économiques, politiques, sociétales. Malgré ses prétentions et déclarations de succès et de conquête, le régime est sans devenir et je n’en doute pas que nous verrons un nombre de plus en plus important de ses partisans prendre leur distance et abandonner le régime. Nous entendons déjà des murmures des proches du régime, parmi lesquels les religieux, les militaires, les cadres du pouvoir judiciaire se plaindre de la conduite du capitaine du bateau, lequel est, à leurs yeux, en train de couler et ils tentent de le quitter avant qu’il ne soit trop tard.

