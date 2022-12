Coupe du monde 2022 au Qatar: ferveur arabe, réconciliation affichée et messages politiques

L'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al-Thani (3e à droite), prononce un discours aux côtés du roi de Jordanie Abdallah II (5e à droite) et de l'ancien émir du Qatar, cheikh Hamad ben Khalifa al-Thani (4e à droite), Gianni Infantino, président de la FIFA (2eR), et le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salman, lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football Qatar 2022 le 20 novembre 2022.

Une petite puis une grande finale et ce sera la fin d’une Coupe du monde inédite : la première à être organisée dans le monde arabe. Le Qatar a été très critiqué, sur la question des travailleurs migrants, pour le bilan carbone du Mondial ou encore pour la situation des personnes LGBT dans cette monarchie conservatrice du Golfe. Le parcours remarquable d’une équipe arabe (le Maroc) et les images de soutien à la Palestine ont nourri la ferveur régionale autour de l’évènement. Mais cette Coupe du monde se referme sur fond de nouveau scandale de corruption présumée avec le « Qatargate » au Parlement européen.

Publicité Lire la suite

« Je suis content de la manière dont le pays a su gérer tout ça, avec professionnalisme », juge Yusuf, un Qatarien interrogé par Cédric de Oliveira, l’un des envoyés spéciaux de RFI à Doha. Yusuf considère que son pays a réussi sa Coupe du monde et assure que cela « a mis fin aux critiques » qui ont bien souvent irrité les Qatariens, qu’il s’agisse du sort des travailleurs asiatiques ayant bâti les infrastructures du Mondial, des stades climatisés ou encore de l’homosexualité, interdite et criminalisée dans le pays.

À l’heure du bilan, Yusuf estime qu’en organisant l’évènement, « le Qatar ne représentait pas que lui-même mais aussi les pays du Golfe, les Arabes, les musulmans ». Pour Stéphane Lacroix, professeur à Sciences-Po et chercheur au CERI, « le Qatar a réussi à faire de cette coupe "la Coupe des Arabes". En tout cas c’est comme ça qu’elle est vécue dans beaucoup de pays du monde arabe ». Et ça n’était pas gagné : en plein préparatifs de sa Coupe du monde, le Qatar a été soumis, à partir de 2017, à un boycott très dur de la part de plusieurs de ses voisins qui lui reprochaient sa politique régionale.

Or, qui a-t-on vu aux côtés de l’émir du Qatar pendant ces semaines de compétition ? Le Saoudien Mohammed ben Salman, l’Emirien Mohammed ben Zayed, l’Égyptien Abdelfattah al-Sissi : des dirigeants qui précisément avaient tenté d’isoler leur voisin qatarien ces dernières années. « Le Qatar apparaît comme le grand réconciliateur, c’est un moment important pour le pays car il consacre sa réintégration parmi ses voisins. Et d’une certaine manière aussi, son couronnement », estime Stéphane Lacroix. Parmi les images très politiques de ce Mondial au Qatar : celle de l’émir Tamim al-Thani arborant dans les tribunes une écharpe verte aux couleurs du drapeau saoudien, message de réconciliation qui n’a pas échappé aux habitants des monarchies du Golfe.

Maroc et Palestine

Ce sentiment d’unité arabe a été renforcé par le parcours remarquable de l’équipe marocaine, qui s’est hissée jusqu’en demi-finales. Mais aux côtés du drapeau rouge du Maroc, les couleurs noir, blanc, vert et rouge de la Palestine ont aussi été de la fête, brandies par des joueurs (notamment ceux du Maroc) et par des supporters dans les stades et les rues de Doha. « J’étais très heureux. Je m’attendais à ce que la Palestine soit présente mais pas à ce niveau-là », raconte Hakim Sabbah, un Palestinien installé en France depuis plusieurs années.

Le Mondial qatarien a-t-il rappelé la place que prend la Palestine dans les esprits des sociétés arabes ? Oui, estime le spécialiste Stéphane Lacroix qui y voit un rappel pour « tous ceux qui depuis des années nous expliquent que les Arabes ne s’intéressent plus à la Palestine ».

Et ce n’est pas seulement un symbole, c’est aussi un message politique car le Qatar refuse de normaliser ses relations avec Israël, contrairement à d’autres pays arabes comme le Maroc, les Émirats arabes unis ou Bahreïn. Bénéfice politique donc pour le Qatar qui peut revendiquer sa différence, sa proximité avec la cause palestinienne, quitte à faire « grincer quelques dents chez les pays qui ont normalisé, analyse Stéphane Lacroix, à commencer par le Maroc qui est dans une position un peu compliquée : son équipe brandit le drapeau palestinien mais lui entretient de très bonnes relations avec Israël ».

► À lire aussi : le Maroc et Israël consolident leur alliance militaire

Stratégie d’influence et soupçons de corruption

On parle souvent de « diplomatie d’influence » ou de « soft power » pour décrire la volonté du Qatar de s’affirmer sur la scène régionale et internationale, notamment par le sport. Mais ce sont des soupçons de corruption qui rejaillissent ces derniers jours sur le pays, avec le scandale du Qatargate au Parlement européen.

Le petit émirat gazier est l’un des pays le plus riches du monde en revenu par habitant et il risque de traîner comme autant de boulets les révélations sur l’usage possiblement délictueux de sa colossale fortune. « Cette dernière affaire est particulièrement embarrassante car on avait l’impression que les Qatariens avaient plus ou moins réussi à effacer une partie des griefs contre eux, avec l’image d’une Coupe du monde réussie et par la ferveur sportive », commente encore Stéphane Lacroix. Pour le chercheur, « cette affaire rappelle à tout le monde qu’il y a un certain nombre de problèmes avec le Qatar, dont celui de la corruption. Cela renvoie aussi aux conditions d’attribution de ce Mondial il y a une dizaine d’années. Cela ramène dans le débat un certain nombre de choses que le Qatar voudrait voir oublier ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne