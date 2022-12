Jordanie: un policier tué lors de manifestations contre les prix des carburants

Des chauffeurs de bus jordaniens sont assis à côté d'une banderole portant un slogan qui dit "dignité" en arabe alors qu'ils poursuivent une grève qui a commencé plus de 10 jours plus tôt pour protester contre la hausse des prix du carburant, le 16 décembre 2022 dans la province méridionale de Maan. Des coups de feu ont tué un officier supérieur jordanien et blessé deux autres policiers dans le sud du pays, où des manifestants sont descendus dans la rue pendant des jours contre la hausse des prix du carburant, ont annoncé les autorités le 16 décembre.

AFP - KHALIL MAZRAAWI