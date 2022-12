Argent bloqué par les banques libanaises: vers des poursuites à l'étranger?

Trois déposants de la famille Raad, ont lancé en 2020 une procédure devant la cour suprême de New York contre la banque Audi. Ici, une banque de Beyrouth surveillée par un agent de sécurité le 26 septembre 2022 (Image d'illustration).

Une cour d'appel américaine a décidé samedi 17 décembre que les actions en justice contre les banques commerciales libanaises pourront être jugées à l'extérieur du Liban. Cette décision, la première aux États-Unis contre une banque libanaise depuis le début de la crise en 2019, ouvre la voie à d'autres cas de déposants cherchant à récupérer leurs fonds illégalement bloqués.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Au Liban, les déposants les plus désespérés ont essayé de récupérer leurs épargnes bloquées par les banques par les armes. Certains ont choisi la voie de la justice locale, avec des résultats mitigés. D’autres ont décidé de porter l’affaire devant des tribunaux étrangers, comme ces trois déposants de la famille Raad, qui ont lancé en 2020 une procédure devant la cour suprême de New York contre la banque Audi, le plus grand établissement du Liban avant la crise de 2019.

Les plaignants ont estimé que leur banque avait rompu son contrat en refusant de transférer les fonds à l'étranger au début de la crise financière. Une cour d’appel a annulé samedi 17 décembre une décision antérieure d'un tribunal fédéral américain qui avait estimé que les tribunaux de Beyrouth avaient « compétence exclusive » pour juger les affaires contre les banques libanaises.

Vers une jurisprudence ?

Cette décision peut faire jurisprudence et ouvrir la voie à des centaines de milliers de déposants libanais pour récupérer leurs épargnes illégalement bloquées. Depuis 2019, les établissements bancaires imposent des restrictions draconiennes sur les retraits et les transferts en devises fortes et en livres libanaises.

Les retraits se font au compte-goutte, et le dollar bancaire est calculé sur une base cinq fois inférieure au taux du billet vert sur le marché noir.

