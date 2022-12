Iran: arrestation de l'avocat des journalistes ayant couvert la mort de Mahsa Amini

L'Iran connaît une contestation inédite des autorités depuis la mi-septembre, lorsque Mahsa Amini, une jeune femme kurde arrêtée pour un port non conforme du voile islamique, est morte. Les deux journalistes qui ont révélé son décès ont été arrêtées au début du mouvement. Et désormais, leur avocat est aussi en détention.

Publicité Lire la suite

Désormais, la justice iranienne est « responsable de la vie et de la santé » de Mohamed Ali Kamfirouzi, estime son frère. L'avocat a été arrêté mercredi dernier. Il n'avait pourtant reçu « aucune convocation » affirme son avocat. « La raison de son arrestation demeure inconnue », juge-t-il, estimant qu'il est détenu « sans aucune forme légale ».

Mohamed Ali Kamfirouzi est l'avocat de plusieurs militants et journalistes. Parmi ses clients se trouvent Elaheh Mohammadi, reporter de Ham Mihan, et Niloofar Hamedi, photographe du journal Shargh. La première est reporter, la seconde photographe. Toutes deux avaient contribué à rendre public la mort de Mahsa Amini et sont incarcérées depuis le mois de septembre. Elles ont été inculpées le mois dernier de « propagande contre le système » et de « complot contre la sécurité nationale ».

40 journalistes et photojournalistes arrêtés

Selon le quotidien réformateur Ham Mihan, ce sont désormais 25 avocats qui ont été interpellés en Iran depuis le début de ce mouvement de protestation. Et ceux qui peuvent encore exercer n'ont pas toujours accès à leurs clients. Fin octobre, plus de 300 journalistes et photojournalistes avaient ainsi critiqué les autorités pour le nombre d'arrestations dans la profession, mais aussi la privation de leurs droits, comme celui de consulter leur avocat. Mardi 14 décembre, le quotidien Shargh a publié une liste de près de 40 journalistes et photojournalistes arrêtés en Iran en lien avec la contestation.

L'Iran est à présent entré dans un quatrième mois de protestation. Ce samedi 17 décembre, des grèves ont encore touché plusieurs secteurs de l'économie du pays.

►À écouter aussi : Témoins d'Actu - Soulèvement en Iran : le régime est-il affaibli ou plus ferme ?

La célèbre actrice iranienne Taraneh Alidoosti a été arrêtée

La célèbre actrice iranienne et ardente militante des droits des femmes, Taraneh Alidoosti, a été arrêtée ce samedi 17 décembre en Iran, sur fond du mouvement de contestation entré dans son quatrième mois. C’est ce qu’a annoncé un média local. Connue pour avoir joué dans de multiples films du cinéaste Asghar Farhadi, Taraneh Alidoosti avait apporté à plusieurs reprises son soutien sur Instagram aux manifestations, déclenchées par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini. « Taraneh Alidoosti a été arrêtée en raison de ses actions récentes en publiant de fausses informations et contenus, et pour incitation au chaos », a annoncé l'agence Tasnim, sans préciser le lieu de l'interpellation. L'actrice de 38 ans avait notamment dénoncé le 8 décembre les autorités pour avoir procédé à la pendaison de Mohsen Shekari, exécuté après avoir été accusé de « guerre contre Dieu ». En novembre, elle avait promis de rester dans son pays, de « payer le prix » qu'il faudra pour défendre ses droits et d'arrêter de travailler pour soutenir les familles des personnes tuées ou arrêtées lors des manifestations.



(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne