Nucléaire: l’Iran affirme avoir accru sa capacité d'enrichissement de l'uranium

Avant une visite des experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique, l’Iran dit avoir accru sa capacité d'enrichissement de l'uranium alors que les négociations avec les grandes puissances sont dans l’impasse.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

« Actuellement, la capacité d'enrichissement du pays a atteint plus du double de toute l'histoire de cette industrie », a déclaré Mohammad Eslami, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique.

Allant dans le même sens, son adjoint a souligné que l’Iran avait désormais un niveau d’enrichissement de 60% alors que selon l’accord nucléaire de 2015 entre Téhéran et les grandes puissances, le pays doit limiter son enrichissement à moins de 4%.

Accord sur le nucléaire iranien dans l’impasse

Les négociations avec les grandes puissances pour faire revivre l’accord de 2015 sont dans l’impasse et il n’y a aucune perspective pour renouer le dialogue. Téhéran a considérablement augmenté son stock d’uranium enrichi à 20 et 60%. Ce que dénoncent les pays occidentaux. L’Iran exige la fin des sanctions économiques américaines imposées depuis 2018 par les États-Unis qui avaient quitté à l’époque l’accord de 2015. Ce que Washington refuse.

Ces derniers mois, Téhéran a encore augmenté le nombre de ses centrifugeuses IR-6 qui sont dix fois plus puissantes que la première génération. Avec les nouvelles sanctions imposées par les États-Unis et les pays européens depuis le début du mouvement de contestation il y a trois mois, les chances d’une reprise des négociations sont plus minces que jamais.

►À lire aussi : Analyse - L’Iran au seuil de ses ambitions nucléaires

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne