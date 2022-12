Conférence Bagdad II: la situation de l'Irak a été au cœur du sommet de Jordanie

L’Irak, ses voisins, les pays du Golfe, l’Égypte et la France se sont réunis ce mardi 20 décembre en Jordanie lors d’un sommet régional pour aider l’Irak à se reconstruire après près de deux décennies de guerre. L'objectif est de renforcer les institutions étatiques, développer l’économie du pays afin de le rendre plus stable.

Avec notre envoyé spécial en Jordanie, Guilhem Delteil

Sur le papier, les pays présents au sommet qui s’est tenu en Jordanie, mardi 20 décembre, ont affiché une convergence de point de vue. Mais chacun a aussi réaffirmé ses propres intérêts. Quelques mots sont revenus avec insistance dans les différentes prises de parole : un appel à la stabilité de l’Irak, sa sécurité et la nécessité de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État.

« L’Irak est le théâtre d’influences, d’incursions », a regretté le président français, Emmanuel Macron. « L’Irak rejette toute […] agression contre son territoire », a pour sa part souligné le Premier ministre irakien, Mohamed Shia Al Soudani.

La Turquie et l'Iran campent sur leur position concernant l’intégrité territoriale irakienne

La déclaration finale de la conférence réaffirme un « soutien […] à la souveraineté » irakienne. Elle souligne aussi la nécessité d’établir « des liens régionaux constructifs sur la base du bon voisinage et la non-intervention dans les affaires intérieures des États ». En parole et sur le papier, l’engagement est là.

Mais s’ils ne sont pas cités, ce sont bien la Turquie et l’Iran qui étaient visés. Les deux pays mènent des opérations militaires contre des groupes kurdes dans le nord de l’Irak. Et Ankara et Téhéran n’ont pas pris d’engagement sur le respect de l’intégrité territoriale irakienne : « nous devons mettre fin au terrorisme dans la région », a répondu l’ambassadeur turc en Jordanie, en référence aux activités du PKK, un groupe kurde turc, dans le nord de l’Irak.

Une position en deçà des attentes des organisateurs de cette conférence et la ministre française des Affaires étrangères a évoqué la possibilité de « sanctions ».

