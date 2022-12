Syrie: la population confrontée à la pire crise économique depuis 2011

De nombreux salariés syriens rencontrent beaucoup de difficultés à aller au travail à cause de la pénurie d'essence et des défaillances des transports publics. (Image d'illustration à Homs, en Syrie.)

Après près de douze ans de guerre ininterrompue et malgré l’arrêt des combats dans neuf des quatorze provinces en Syrie, des millions de Syriens restent durement touchés par la crise économique, dans un pays où plus de 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant dans la région,

Le carburant se fait rare en Syrie, en raison des sanctions occidentales mais aussi du fait que la plupart des champs de pétrole se trouvent dans les régions de l’est du pays qui échappent encore au contrôle du gouvernement. Les transports semblent les plus affectés, avec des rues presque vides. À Damas et dans les grandes villes habituellement encombrées, les voitures ne circulent plus que très rarement et les taxis sont même introuvables. Le prix d’un litre d’essence se vend à plus de deux dollars, dans un pays où le salaire mensuel moyen s’élève à l’équivalent de 20 dollars.

Système D pour se chauffer

En réalité, tous les aspects de la vie sont touchés par la pénurie de carburant. À Damas, une boulangerie sur deux a fermé ses portes ou a nettement réduit ses heures d’ouverture, faute de mazout. Dans les universités, les bancs sont dégarnis comme beaucoup d’étudiants n’ont plus les moyens de se rendre sur les campus. Même dans le célèbre souk Al-Hamidiya, dans la capitale, l’activité a nettement baissé faute de clients. Les absences de fonctionnaires, de magistrats et d’enseignants dans les écoles publiques sont également fréquentes. Dans toutes les grandes villes, la vie se déroule au ralenti.

À Damas et dans d’autres régions syriennes, la température avoisine le zéro pendant les mois d’hiver. Et les habitants ne peuvent plus compter sur l’électricité. Elle est rationnée, on compte 22 heures de coupure par jour. Le prix de la tonne de bois a doublé depuis septembre et vaut aujourd’hui 200 dollars, ce qui en fait presque un matériau de luxe. Alors pour se chauffer, les Syriens brûlent les coques de pistaches, les résidus d’olives ou encore certains produits recyclés. Le froid sera sans doute un des pires défis auquel la population syrienne sera confrontée cet hiver.

Un gouvernement impuissant

Face à tout cela, le gouvernement syrien ne fait rien ou pas grand-chose. Le pouvoir est à court de ressources financières en raison de la loi américaine « César », promulguée en juin 2020, qui interdit toute transaction avec la Syrie et impose de fortes sanctions. Malgré l’aide de ses alliés russes et iraniens, le gouvernement syrien est confronté à de grandes difficultés pour assurer les besoins basiques de la population.

Les autorités se sont rabattues sur des mesures d’austérité impopulaires et à l’efficacité réduite. Elles ont ainsi décrété la semaine de quatre jours dans le secteur public. La plus haute autorité sportive du pays a suspendu toutes les activités jusqu’à la fin de l’année. Par exemple, le championnat national de football a été interrompu et il ne reprendra qu’au début de l’année prochaine. Aujourd’hui, la population syrienne ne survit que grâce à l’argent envoyé aux familles par les millions de membres de la diaspora. L’État, lui, préfère consacrer le peu de ressources qu’il lui reste aux forces armées.

► À écouter aussi : Guerre en Syrie : où en est-on ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne