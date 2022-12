Syrie: près de 7 000 enfants encore détenus dans les camps du nord-est, selon Save the Children

Environ 7 000 enfants de jihadistes présumés restent détenus dans les camps du nord-est de la Syrie et courent le risque d'attaques et de violences, a averti mercredi l'ONG Save the Children, appelant à leur rapatriement.

Publicité Lire la suite

Si l’association Save the Children s’est félicitée de la hausse du nombre de rapatriements de femmes et d’enfants détenus dans des camps du nord-est de la Syrie en 2022, elle a tenu à alerter, mercredi 21 décembre, sur la situation de 7 000 enfants de jihadistes présumés toujours concernés par ces détentions. Au total, 517 femmes et enfants ont été rapatriés en 2022 des camps du nord-est syrien, d’après les chiffres recensés par Save The Children.

150 enfants français en Syrie

La France a notamment infléchi sa position en organisant deux vagues de rapatriement en 2022. Une centaine de femmes et d'enfants de jihadistes ont ainsi été transférés sur le sol français. Alors que l'hiver s'est abattu sur les camps de détention, des familles ont lancé un nouvel appel ces derniers jours en alertant sur le sort des 150 enfants français toujours en Syrie.

Les familles, comme les ONG, insistent sur les conditions indignes dans lesquelles les familles de jihadistes étrangers vivent dans les camps gérés par les forces kurdes de Syrie. Ces camps échappent en réalité à tout contrôle et la violence s'y ajoute aux privations. Des enfants en sont victimes : en novembre, deux fillettes égyptiennes ont été retrouvées mortes assassinées dans un égout du camp d'Al Hol.

Depuis la défaite territoriale du groupe État islamique en 2019, environ 56 000 proches de jihadistes sont détenus dans les camps d'Al Hol et Roj, contrôlés par les Kurdes et où la violence est endémique et les privations nombreuses. Parmi eux figurent plus de 10 000 étrangers originaires d'une soixantaine de pays, dont des Français et d'autres Européens, logés séparément dans une partie du camp appelée « l'Annexe ».

►À lire aussi : En Syrie, la population confrontée à la pire crise économique depuis 2011

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne