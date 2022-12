Libye: la famille d'Abdallah al-Senoussi s'inquiète d'une possible extradition vers les États-Unis

Mercredi 21 décembre 1988, un policier passe devant le nez du vol Pan Am 103 dans un champ près de la ville de Lockerbie, en Écosse, où il gisait après l'explosion d'une bombe à bord, tuant un total de 270 personnes. La famille d'un Libyen condamné dans l'attentat de Lockerbie a perdu un appel devant un tribunal écossais le vendredi 15 janvier 2021 pour faire annuler sa condamnation à titre posthume. Abdelbaset al-Megrahi a été reconnu coupable en 2001 de meurtre de masse pour l'attaque contre le vol Pan Am 103, qui voyageait de Londres à New York le 21 décembre 1988. L'attentat a tué les 259 personnes à bord de l'avion et 11 autres sur le terrain.

© AP - Martin Cleaver