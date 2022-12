Wasta, le jeu de société satirique qui dénonce la corruption au Liban

S’inspirant de la société libanaise et de ses tares, un créateur de jeu, Elie Kesrouany a lancé « Wasta » (piston, en arabe). Ces cartes dessinées par Bernard Hage, un auteur de BD libanais, tournent en dérision le système politique et dénoncent la corruption.

Avec notre correspondante à Beyrouth, Sophie Guignon

Dans son café pour passionnés de jeux de société, Elie Kesrouany, le créateur de Wasta explique les règles à un groupe de jeunes : « La carte la plus claire, c'est le mouton. Elle représente les gens qui votent pour des dirigeants qui leur pourrissent la vie depuis vingt ou trente ans, mais ils votent toujours pour eux parce qu’ils les achètent avec tel ou tel service ».

Le joueur doit survivre entre le banquier et son aspirateur à billet, le voyou milicien et le politicien véreux. Des figures conspuées lors du mouvement de contestation de 2019. « C’est un jeu satirique. Au Liban, tout est basé sur les pistons. C’est un message sous forme de jeu, le but est d’amuser les gens, de les faire rire, mais ça les rend aussi très conscients de ce qu’il se passe », lance Elie Kesrouany, qui a participé au mouvement de contestation.

À la table, Makarious Azzam, 28 ans, découvre Wasta pour la première fois : « Ce jeu raconte ce que nous vivons. Le message est très clair. Tous les Libanais peuvent s’y reconnaître. Il faut que les choses changent ». Le jeu de carte sarcastique s’est déjà vendu à 6 500 exemplaires.

Alors que la crise économique et politique s’éternise au Liban, l’humour semble être la seule porte de sortie pour une jeunesse en mal de perspective.

