Face à un contexte économique tendu, le Liban renforce la sécurité pour les fêtes

Face à la vague de criminalité qui sévit au Liban en raison de la crise économique et à l’approche des fêtes de fin d’année, les autorités libanaises ont mis en œuvre un vaste plan de sécurité sur l’ensemble du territoire.

Avec notre correspondant au Liban, Paul Khalifeh

C’est le plus important dispositif de sécurité mis en place au Liban depuis le début de la crise fin 2019. 8 000 policiers, dont 500 officiers et des milliers de soldats, ont été déployés pour assurer la sécurité à Beyrouth et dans les autres régions pendant les fêtes de Noël et du Nouvel an. 440 patrouilles de la police et d’autres services de sécurité couvriront l’ensemble du territoire.

Des agents et des militaires seront postés devant quelque 390 églises à Beyrouth et dans les grandes villes pour rassurer les fidèles durant les cérémonies religieuses.

Le commandant en chef de l’armée, le général Joseph Aoun s’est voulu rassurant en affirmant que « la situation sécuritaire est sous contrôle » et qu’il « n'y a aucune crainte d'incidents isolés qui puissent mener à une détérioration ».

Meurtres crapuleux, vols et cambriolages

Ce plan de sécurité exceptionnel vise à rassurer les centaines de milliers d’émigrés libanais qui viennent passer leurs vacances au Liban, mais aussi une population aux abois, inquiète de la vague de criminalité qui sévit dans le pays.

Ces dernières semaines, les meurtres crapuleux, les vols et les cambriolages ont nettement augmenté, principalement en raison de la crise qui frappe le Liban, l’une des pires au monde depuis plus de 150 ans, selon la Banque mondiale.

