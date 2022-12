Liban: Emmanuel Macron veut «dégager» les dirigeants libanais qui bloquent les réformes dans le pays

Emmanuel Macron envisage une conférence régionale pour le Liban. Ici, le président français à Beyrouth, le 1er septembre 2020 (Image d'illustration). REUTERS/Gonzalo Fuentes

Emmanuel Macron estime qu'il faut « dégager » les dirigeants libanais qui bloquent les réformes dans le pays, et le président français envisage une conférence régionale pour tenter de sortir le Liban de l'ornière politique et économique. Il l’a dit dans une interview accordée aux journaux français Le Monde, americain Wall Street Journal et libanais An Nahar.