Iran: le rial atteint son niveau le plus bas depuis le début de la crise économique

Un échangeur d'argent de rue, alors qu'il compte des billets de banque dans un quartier commercial du centre-ville de Téhéran, en Iran, le 23 décembre 2022. AP - Vahid Salemi

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La monnaie iranienne a atteint son niveau le plus bas, accentuant encore la crise économique du pays. Et ce, cent jours après la mort de la jeune kurde iranienne Mahsa Amini, morte en détention par la police des mœurs et les manifestations qui ont suivi.