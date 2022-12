Égypte: craintes sur les réseaux sociaux d'une vente du canal de Suez suite à un projet de loi

Les réseaux sociaux égyptiens sont en ébullition autour d’une loi concernant un nouveau fonds d’investissement du canal de Suez. Certains internautes ont fait part de leur inquiétude de voir le canal être « vendu aux étrangers ».

De notre correspondant au Caire,

Tout ce qui touche au canal de Suez est extrêmement sensible en Égypte. Le canal est, en effet, devenu le symbole de l’indépendance de l’Égypte depuis sa nationalisation par le président Nasser en 1956 et l’agression militaire franco-britannique qui a suivi. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Abdel Fattah al-Sissi, à peine président en 2014, a voulu asseoir son pouvoir sur le doublement du canal de Suez.

Mais si le projet de loi sur un fonds d’investissement du canal de Suez a été accepté en première lecture par le Parlement, il a été rejeté par une grande partie des internautes. Soutenus par des économistes, beaucoup voyaient dans ce fonds une porte dérobée pour céder des actifs du canal de Suez aux étrangers. Même l’ex-président de l’autorité du canal, l’amiral Mohab Mamich y a vu une ingérence étrangère sans précédent récent.

Pas question de vendre « la moindre goutte d’eau »

L'actuel président de l’autorité du canal de Suez, l’amiral Oussama Rabie, a donné une conférence de presse à laquelle étaient conviés tous les médias nationaux et internationaux. Il a d’abord insisté sur les résultats record du canal qui a rapporté 8 milliards de dollars en 2022, soit 25% de plus qu’en 2021. Puis il a souligné la nécessité d’accroitre les investissements afin que la voie d’eau internationale soit aussi un centre industriel et commercial. Pas question de vendre « la moindre goutte d’eau ou grain de sable » a-t-il martelé devant des journalistes en majorité acquis à la cause gouvernementale.

Polémique sur les réseaux

Ces explications officielles n'ont pas convaincu. Internet est encore le théâtre d’attaques contre le fonds d’investissement du canal. De plus, l’opposition égyptienne en exil – Frères musulmans et gauche libérale – se sont saisis de l’affaire pour accuser le régime de « ruiner et de vendre le pays au FMI et autres puissances économiques ».

Des économistes indépendants estiment que le pouvoir s’est lancé dans une série de projets pharaoniques non productifs. Mais en dehors des partisans purs et durs du pouvoir, des réserves sont exprimées. Même des journalistes pro-pouvoir trouvent que le gouvernement ne consulte pas la population sur des sujets cruciaux.

