Syrie: assaut raté de l'EI contre une prison de Raqqa, six membres des forces kurdes tués

(Illustration) Des combattants des FDS dans une rue de Raqqa, le 16 septembre 2017. REUTERS/ Rodi Said

Dans le nord-est de la Syrie, des combattants du groupe État Islamique ont tenté d’attaquer un quartier général et une prison à Raqqa, selon les forces de sécurité kurdes ce lundi 26 décembre. Ils ont été repoussés par les soldats des Forces démocratiques syriennes qui ont perdu six hommes et tués deux jihadistes.