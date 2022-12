En Iran, le réseau de satellites d’Elon Musk ne «changera pas fondamentalement la donne»

Le président iranien Ebrahim Raïssi promet de n'avoir « aucune pitié » envers ceux qui affichent leur hostilité à l'égard de la République islamique dans les manifestations. Pendant ce temps, Elon Musk assure sur Twitter qu’il y aura « bientôt 100 Starlinks actifs en Iran », alors que les autorités ont restreint l'accès à internet depuis le début de la vague de contestation qui secoue le pays.

Publicité Lire la suite

Kavé Salamatian est professeur d’informatique à l’Université de Savoie.

RFI : Comment fonctionne Starlink et comment la constellation permet-elle de contourner la censure ?

Kavé Salamatian : Starlink se base sur des satellites à orbite basse, c'est-à-dire des satellites qui tournent dans le ciel à peu près à une distance de 250 kilomètres de la Terre. L'intérêt de cette technologie, c'est qu’elle permet une connectivité à internet avec une infrastructure terrestre assez limitée, de l'ordre d'une antenne et d'un récepteur. Cela peut donc rendre le contrôle de l'internet plus difficile, mais c'est aussi fait pour fournir de la connectivité dans certaines zones blanches où l'internet n'est pas disponible.

Aujourd'hui, la censure est installée au niveau d'un certain nombre de points de passage de l'internet à l'intérieur du pays. En Iran, les mécanismes de censure se font par mots-clés et ils sont généralement installés auprès des fournisseurs d'accès internet ou des points de sortie de l'internet iranien. Et l'internet iranien a été conçu pour que ces points de sortie soient contrôlables, limités et bien identifiés. Starlink s'affranchit totalement de l'infrastructure internet iranienne, puisque la seule chose qui serait sur le sol iranien, ce serait l’antenne et la station de base de réception.

Est-ce que cela permet de contourner complètement la censure, et pourquoi ?

Oui et non. Pour les heureux bénéficiaires de cette connexion, cela leur permettra éventuellement de contourner la censure, puisqu’ils auront un accès direct à l'internet via Starlink. Mais comme on dit, une hirondelle ne fait pas le printemps. Ce ne sont pas cent connexions internet qui vont changer la donne, d'autant plus que l'internet en Iran n'est pas totalement étanche. On réussit à avoir de façon régulière des vidéos de l'intérieur et des informations de l'intérieur, même si elles sont parcellaires et si elles sont difficiles à obtenir. Or, la capacité dont on parle aujourd'hui sur Starlink, c'est de l'ordre de moins de 0,1% de la capacité qu'ont aujourd'hui les VPN en Iran. Ça peut changer des choses sur un certain nombre d'activistes, mais ça ne changera pas fondamentalement les choses.

Il y a plusieurs éléments dans Starlink qu'il faut prendre en compte. Premièrement, le coût. L'appareil va coûter autour de 500 euros à l'achat du système de connexion, et vous avez un abonnement de l'ordre d'une centaine d'euros par mois à payer. Au cours actuel de l'euro en Iran, 100 euros, cela fait 80% du salaire moyen d'un ingénieur informaticien. Un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que l'internet est arrivé en Iran par les satellites et autour de la révolte verte, c'est-à-dire autour de 2009, et il y a eu un énorme mouvement des forces de sécurité pour chercher et trouver les antennes satellites internet et les éradiquer. Aujourd'hui, quelqu'un qui installerait une antenne Starlink se verrait, si elle est découverte, dans une situation extrêmement complexe au niveau sécuritaire.

Cela dit, ce qui a permis aujourd'hui à l'internet iranien de souffler un peu, ce ne sont pas les rustines comme Starlink et autres, mais cela a été la levée, il y a deux mois, de l'interdiction faite par le département du Trésor américain d'avoir du trafic internet iranien sur des réseaux américains. Car l'internet iranien était entre les deux faisceaux d'un ciseau : d’un côté, la volonté du gouvernement, et de l’autre, la volonté des États-Unis de mettre en place des sanctions. Starlink vient maintenant un peu réduire l’impact précédent, mais le mal a été fait.

Pour SpaceX, qui commercialise Starlink, est-ce que c'est une prise de risque ou une publicité ?

C’est une très grande publicité. Cela leur permet de se montrer comme un soutien à la démocratie. Et ça va d'ailleurs aussi exactement dans le sens du déploiement assez fort, qui a été fait au niveau des Starlink en Ukraine. Elon Musk s’est targué d'être un soutien très important de l'Ukraine au niveau de la connectivité internet. Les dimensions du nombre de stations que nous avons en Ukraine n'ont rien à voir avec les dimensions du nombre de stations que nous avons en Iran. En Ukraine, on parle de plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers de stations. Mais il ne faut pas oublier qu’assez rapidement, Elon Musk a dit que ce n'était pas à l'entreprise SpaceX d’en supporter le coût. On est dans une approche où en même temps, on veut faire de la publicité, mais sans trop dépenser.

► À écouter aussi : Financement de Starlink: «Il y a des négociations de gros sous et de la provocation d'Elon Musk»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne