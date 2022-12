Iran: la famille du footballeur Ali Daei interdite de quitter le territoire

Parmi les personnalités qui soutiennent les manifestations contre le régime iranien, la star du football, Ali Daei. Ce dernier, qui réside en Allemagne, a affirmé le lundi 26 décembre que sa famille avait été empêchée de quitter le territoire iranien, alors que selon lui, sa femme et sa fille devaient le retrouver à Dubaï pour des vacances.

Elles sont bien toutes les deux montées dans l'avion à Téhéran en direction de Dubaï, ce lundi 26 décembre. Mais l'appareil a été dérouté sur l'île iranienne de Kish, où la famille du footballeur a dû descendre pour repartir en direction de l'Iran. L'ancien attaquant du Bayern Munich affirme ne pas avoir eu plus d'explication. « Elles n'ont pas été arrêtées », a-t-il ajouté. « Personne ne m'a donné de réponse au sujet de cet incident. Je ne sais vraiment pas quelle est la raison de cette décision. »

Début décembre, la justice iranienne avait mis sous scellés la bijouterie et le restaurant d'Ali Daei. En cause, des tweets qui datent de septembre dans lesquels le footballeur appelle le régime à « résoudre les problèmes du peuple iranien » au lieu d'avoir recours à la répression, la violence et aux arrestations.

Menaces

Selon l'agence de presse iranienne Irna, l'épouse d'Ali Daei s'était engagée à informer les autorités si elle souhaitait quitter le pays. Son passeport lui avait été confisqué pour quelques jours par la police en raison de « ses relations avec les groupes hostiles à la révolution islamique et les émeutiers », selon le vocabulaire de la justice iranienne.

La légende du football se dit également la cible de menaces depuis qu'il a soutenu les manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans décédée le 16 septembre, trois jours après son interpellation par la police des mœurs qui lui reprochait de violer le code vestimentaire strict pour les femmes.

Les médias d'État ont confirmé que la famille de l'athlète avait été interdite de quitter le pays en raison de son « association » à des groupes anti-gouvernementaux.

(Et avec AFP)

