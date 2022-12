Des rivalités croissantes entre Libanais et réfugiés syriens face aux aides sociales

Audio 01:08

Des soldats libanais encadrent un convoi de réfugiés syriens, qui se préparent à retraverser la frontière pour retourner en Syrie, à la ville frontalière de Arsal, au Liban, le 26 octobre 2022. © Hussein Malla / AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Liban, les autorités plaident pour un rapatriement progressif des réfugiés syriens, estimant que le pays en crise n’est plus capable de les accueillir comme il le fait depuis plus de dix ans. Plus de 1,5 million de déplacés vivent dans le pays, selon Beyrouth.